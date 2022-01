Xbox acquista Activision Blizzard con un contratto di gioco da 68,7 miliardi di dollari

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La società madre di Xbox, Microsoft, ha accettato di acquistare Activision Blizzard per ben 68,7 miliardi di dollari.

È un accordo che ha il potenziale per scuotere l'industria dei giochi su vasta scala. Alcuni dei più grandi franchise del mondo saranno presto sotto l'egida di Xbox Game Studios.

Questi includono Call of Duty, il gioiello della corona di Activision, ma anche i più grandi titoli di Blizzard, Warcraft, Overwatch, Diablo e altri. Sicuramente alimenta la speculazione immediata su ciò che Xbox pianifica per queste serie di giochi in termini di esclusività della piattaforma.

Chiarisce nel suo comunicato annunciando l'acquisto che intende rendere disponibili il maggior numero possibile di giochi del catalogo Activision Blizzard per i giocatori Xbox e PC attraverso la sua iscrizione a Game Pass, che sarà musica per le orecchie di coloro già abbonati.

Se questo significhi che Call of Duty del prossimo anno non uscirà su PlayStation 4 e PS5, tuttavia, è una domanda enorme, dato che le piattaforme rivali normalmente rappresentano la più grande quota singola delle vendite annuali di COD. Sappiamo che i giochi futuri di Bethesda non arriveranno su PlayStation dopo che Xbox l'ha acquisito. Potrebbe rappresentare un precedente, ma è molto presto.

Tuttavia, questo acquisto, una volta completato, farà impallidire quello di Bethesda: l'accordo è costato $ 7,5 miliardi, quindi siamo a un ordine di grandezza quando parliamo di Activision.

Toccando la controversia in corso sui presunti abusi e molestie storici ad Activision Blizzard, Phil Spector ha dichiarato: "Crediamo anche che il successo creativo e l'autonomia vadano di pari passo con il trattamento di ogni persona con dignità e rispetto. Sosteniamo tutti i team e tutti i leader , a questo impegno. Non vediamo l'ora di estendere la nostra cultura di inclusione proattiva ai grandi team di Activision Blizzard".

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di __LASSAVED.