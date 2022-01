Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Xbox ha collaborato con Calabasas, società di smalti per unghie con sede in California, OPI, su una nuova gamma di smalti ispirati ai giochi che sbloccano contenuti di gioco per un paio di titoli diversi.

La nuova linea si chiama OPI x Xbox collection . Include 12 colori vivaci che, se acquistati nei negozi Ulta Beauty, si qualificano per i codici riscattabili, che puoi utilizzare per sbloccare un'esclusiva livrea Ford GT in Forza Horizon 5 o un rivestimento per armature in Halo Infinite. Naturalmente, questa partnership non è per tutti, ma si rivolge sicuramente ai giocatori che amano tingersi le unghie e consente a OPI di attingere potenzialmente a un nuovo mercato.

Le tonalità sono offerte nelle formule GelColor, Infinite Shine e Nail Lacquer. Ecco le diverse opzioni:

Puoi acquistare qualsiasi lacca, a partire da questo mese, negli Stati Uniti. I prezzi vanno da $ 10 a $ 13 ciascuno. I colori arriveranno a più rivenditori, incluso Amazon , il 1° febbraio 2022. Lo stesso giorno, i contenuti di gioco riscattabili per Halo Infinite e Forza Horizon 5 saranno pubblicati.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

OPI ha affermato che devi acquistare $ 20 o più di prodotti per guadagnare il vantaggio Forza Horizon 5 e hai tempo fino al 31 marzo 2022 per richiedere la promozione.

Scritto da Maggie Tillman.