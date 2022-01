Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Microsoft ha confermato che Xbox One è morta. Almeno, che nessun modello è più in produzione.

Prima del lancio di Xbox Series X e Series S , la società ha affermato che avrebbe continuato a produrre console Xbox One S, anche se avrebbe interrotto Xbox One X e One S All-Digital Edition. Tuttavia, è stato rivelato che anche Xbox One S è caduta nel dimenticatoio.

Parlando con The Verge , il direttore senior del marketing dei prodotti Xbox, Cindy Walker, ha dichiarato che ha cessato silenziosamente tutta la produzione last-gen più di un anno fa: "Per concentrarci sulla produzione di Xbox Series X/S, abbiamo interrotto la produzione per tutte le Xbox One sarà consolato entro la fine del 2020", ha spiegato.

Tutte le macchine Xbox One S che potresti aver visto vendute online o nei negozi provenivano dalle scorte rimanenti.

Questo è anche il motivo per cui c'erano poche offerte di console disponibili durante i saldi del Black Friday dell'anno scorso. Sia Xbox che PlayStation di solito offrono sconti decenti sulle loro console attuali o di ultima generazione durante il Black Friday, ma entrambi si sono concentrati sui giochi e su alcuni accessori invece nel 2021.

PlayStation, d'altra parte, quest'anno continua a produrre console PS4 per compensare l'eventuale assenza di titoli PlayStation 5.

Scritto da Rik Henderson.