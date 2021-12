Xbox ha pianificato di rilasciare giochi esclusivi sullApp Store di Apple

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo una serie di e-mail trapelate, Xbox avrebbe pianificato di rilasciare alcuni dei suoi giochi proprietari esclusivamente sullApple App Store.

Laccusa è che per convincere Apple a consentire a Cloud Gaming con Xbox Game Pass di funzionare in modo nativo su dispositivi iOS, Microsoft stava segretamente negoziando per utilizzare la sua tecnologia di streaming di giochi per lanciare giochi su App Store come versioni standalone.

Ciò avrebbe effettivamente significato che, oltre a giocare ai titoli tramite labbonamento a Game Pass Ultimate, i possessori di iPhone e iPad sarebbero stati in grado di acquistare un gioco come Forza Horizon 5 e giocarci nella sua interezza sul proprio telefono o tablet.

Le e-mail private sono state individuate da The Verge , che afferma di averle trovate sulla scia del processo Epic vs Apple.

Originariamente è stato innescato dalle regole di Apple che insistono sul fatto che una piattaforma di gioco cloud potrebbe esistere come app iOS nativa, ma ogni gioco disponibile attraverso di essa dovrebbe essere disponibile anche come titolo separato.

Ciò avrebbe potuto portare migliaia di giochi Xbox a inondare lApp Store.

Per fortuna, Xbox e Google hanno optato per metodi alternativi per offrire rispettivamente Cloud Gaming e Stadia su dispositivi iOS. Entrambi possono essere eseguiti tramite unapp browser.

I migliori giochi per PS5 2021: fantastici titoli per PlayStation 5 da acquistare Di Max Freeman-Mills · 16 dicembre 2021