Xbox Game Pass per PC è ora PC Game Pass

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Xbox Game Pass per PC è sempre stato un po un boccone: il servizio era molto legato allesperienza Xbox Game Pass principale, ma Microsoft era chiaramente consapevole della natura leggermente goffa del suo nome e, di conseguenza, dei suoi loghi.

Ha colto loccasione dei Game Awards della scorsa notte per annunciare una modifica a quel nome con effetto immediato, rebranding del servizio nel più semplice e descrittivo PC Game Pass, il tipo di cambiamento che è un gioco da ragazzi una volta che ne hai sentito parlare.

Davvero super importante patch note che cambieranno tutto quello che hai mai conosciuto su Game Passo #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) 10 dicembre 2021

Il cambiamento è anche puro branding, senza nulla di nuovo dal lato del servizio, il che significa che questo è semplice se sei già abbonato o stavi pensando di immergerti: tutto ciò che ritenevi buono su Xbox Game Pass per PC è ancora bene su PC Game Pass.

Inoltre, Microsoft ha anche dettagliato alcuni giochi imminenti che arriveranno su PC Game Pass, inclusi i seguenti:

Total War: WARHAMMER III

Redfall

STALKER 2: Cuore di Chernobyl

cuore atomico

Slime Rancher 2

Un racconto di peste: Requiem

Starfield

Pupperazzi

Simulatore di commercio di organi del signore della guerra spaziale

Sostituito

Somerville

Eiyuden Chronicle: Rising

Disprezzo

Ha anche confermato subdolamente alcuni giochi a lungo termine che arriveranno al servizio:

Cecchino Elite 5

Simulatore di piccione

Trekking a Yomi

Gioco non annunciato da Hugecalf Studios

Sniper Elite 5 in realtà non è stato ancora ufficialmente presentato da Rebellion, ma è chiaramente in arrivo e lo studio ha chiaramente firmato un contratto con Microsoft, quindi cè qualcosaltro a cui guardare.

I migliori giochi per PS4 2021: i migliori giochi per PlayStation 4 e PS4 Pro che ogni giocatore deve possedere Di Rik Henderson · 16 dicembre 2021