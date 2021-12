Non lasciare che gli aggiornamenti rovinino il Natale: come disimballare e reimballare la tua Xbox Series X/S per aggiornarla in anticipo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tutta la nuova tecnologia porta un brivido, specialmente quando dai a qualcuno una nuova console che occuperà molte ore della giornata nei prossimi anni. Con le console Xbox Series ePlayStation 5 , è probabile che sia un Natale di gioco per molti, anche se sono ancora difficili da trovare dopo un anno sul mercato.

Certo, se sei un grande fan, si spera che tu abbia già acquistato e stia giocando con la tua console, ma per molti genitori - che stanno regalando la console - c'è altro a cui pensare.Se sei riuscito a ottenerne uno , ovviamente.

Quell'allegria natalizia potrebbe essere leggermente offuscata, tuttavia, quando tiri fuori la tua nuova Xbox Series X e poi scopri che hai ore e ore di download da superare prima che tu possa effettivamente fare qualsiasi cosa.

Beh, non è così male. C'è un aggiornamento iniziale per Xbox Series X (al momento in cui scrivo) che è solo di circa 700 MB e che arriva in un lampo e aggiorna la console. Oltre a ciò, la grande barriera sono i giochi stessi.

Se vuoi giocare ai giochi più recenti o avere principalmente titoli digitali, c'è molto da scaricare, soprattutto se vuoi sfruttare i titoli ottimizzati per la serie X/S. Questi giochi dovranno essere nella memoria interna della serie Xbox per ottenere la migliore esperienza.

Prendi Forza Horizon 5 , ad esempio. È ottimizzato per Xbox Series X/S ed è di circa 103 GB di download. Il download totale per noi è stato di circa 4 ore - anche se puoi, ovviamente, iniziare a giocare prima che sia tutto scaricato, ma se hai solo pochi giochi che probabilmente vorrai giocare la mattina di Natale, vale la pena caricare il consolarsi prima del grande giorno.

Avere la confezione in ottime condizioni in modo da non rovinare l'esperienza fa parte del divertimento qui. Fortunatamente, è abbastanza facile entrare nella confezione di Xbox Series X senza distruggere nulla.

La scatola è tenuta chiusa da quattro linguette adesive. Queste non sono linguette di sicurezza, possono effettivamente essere staccate dalla scatola senza strappare o lasciare segni. Con un po' di attenzione, puoi staccarli per rilasciare il coperchio. Vale quindi la pena incollarli su se stessi, in modo che quando li rimetti in scatola, puoi usarli per chiudere nuovamente il coperchio della scatola.

Quindi devi semplicemente sollevare il coperchio per vedere per la prima volta la tua nuova macchina dei sogni, la Xbox Series X. Bene, c'è un imballaggio in schiuma sopra, ma una volta che lo sollevi, la console si troverà in più confezioni, con un manica della carta avvolta intorno ad esso.

La carta scivolerà facilmente, quindi puoi gestire l'involucro nero sulla console stessa.

L'involucro interno è di nuovo fissato con del nastro adesivo, quindi è facile sollevare con cautela questo nastro e aprire un'estremità della manica. È quindi possibile far scorrere la console fuori dall'involucro, lasciandola in forma.

Questo è tutto: sei fuori dalla scatola e pronto per procedere.

Il prossimo passo, naturalmente, è collegarlo. Se sei un proprietario di Xbox esistente (cosa che probabilmente sei se desideri scaricare giochi che già possiedi), puoi semplicemente trovare un momento per collegare la tua Serie X con le connessioni che usi di solito per la tua Xbox One.

Per far funzionare la console avrai bisogno di alimentazione, una connessione di rete e l'HDMI per la TV. Abbiamo scollegato i cavi dalla nostra Xbox esistente e li abbiamo collegati alla Serie X. L'utilizzo di cavi esistenti significa che non è necessario passare attraverso il resto della scatola in modo da poter lasciare tutto intatto.

Il cavo di alimentazione è di tipo standard a forma di otto, quindi puoi facilmente utilizzare un cavo esistente per questo se necessario.

È preferibile utilizzare una connessione di rete cablata in quanto possono essere molto più affidabili del wireless e un cavo Ethernet connesso viene rilevato senza problemi durante il processo di installazione.

La configurazione stessa utilizza l'app Xbox sul telefono. Dovrai installare l'app in cui vedrai l'opzione per configurare una nuova console. Effettuerai una connessione toccando le lettere mostrate sulla TV nell'app.

Le basi della configurazione vengono quindi gestite tramite il telefono, inclusa l'opzione per accedere e collegarsi al tuo account Microsoft, le opzioni di sicurezza per la nuova console e un prompt per scaricare l'app per gestire la tua famiglia anche su Xbox.

Abbiamo trovato un primo ca. Era necessario scaricare 700 MB, prima di arrivare alla fase di connessione del controller. Sebbene la grafica su schermo ti chieda di connettere uno dei nuovi controller nella confezione, puoi utilizzare un controller esistente da Xbox One se ne hai uno.

Dovrai accendere il controller, premere il pulsante di connessione arancione sulla parte anteriore e quindi premere anche il pulsante di connessione sulla parte anteriore della nuova console Xbox. Ciò accoppierà i due e sarai in grado di fare tutto il resto senza disturbare il resto della confezione.

Se non disponi di un vecchio controller, dovrai scavare con attenzione nella scatola per liberare il nuovo controller della serie Xbox . Solleva il coperchio sulla manica sul retro della scatola e troverai il controller sulla destra.

È confezionato in modo abbastanza semplice, con del nastro adesivo che tiene la borsa chiusa, ma si apre facilmente. Le batterie sono fornite, ma sigillate in un'altra busta, quindi potresti voler trovare due batterie AA per questa misura temporanea.

Come abbiamo detto, è il download dei giochi che richiede la maggior parte del tempo. Dopo aver completato il processo di installazione, Xbox Series X/S sarà pronta per l'uso, ma non avrai nulla con cui giocare.

Con alcuni di questi download che richiedono molte ore, potresti dover scegliere i giochi che ritieni saranno i più importanti la mattina di Natale. Basta entrare nell'elenco dei giochi, vedere cosa porta il logo X/S che vorrai nella memoria interna e premere download.

Naturalmente, i download non sono l'unica opzione. Se disponi di una memoria esterna sulla tua console esistente, potresti voler eseguire un po' di gestione lì, per spostare i giochi su un'unità esterna in modo da poterli spostare sulla nuova console.

Ciò ti farà risparmiare una parte del tempo di download, ma richiederà un'attenta gestione per assicurarti di sapere cosa stai facendo. Abbiamo una guida su come spostare i tuoi giochi da una console a un'altra utilizzando un'unità esterna e anche se stai scaricando alcuni giochi direttamente, potrebbero essercene alcuni che sposterai utilizzando un disco rigido separatamente in un secondo momento. Potresti anche aver bisogno di un'altra unità esterna se non hai la capacità di spostare tutti i tuoi giochi su qualsiasi unità che hai già.

L'importante è fare un po' di pulizia e assicurarsi che tutti i giochi che hai salvato sull'unità interna della vecchia Xbox vengano salvati nella memoria esterna in modo che tu possa semplicemente spostarli una volta che ne hai bisogno.

Una volta che hai eseguito l'aggiornamento e la configurazione, scaricato alcuni giochi, puoi pensare di rimettere tutto nella scatola, sapendo che sarà pronto per l'uso la mattina di Natale con il minimo sforzo.

Se sei stato attento con il disimballaggio, è facile rimettere la console nella sua confezione in ottime condizioni e nessuno se ne accorgerà - finché non sarà avviata e pronta per giocare.

