Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se possedete una Xbox Series X o Series S, vi starete chiedendo cosa dovrete fare per espandere la memoria.

Siete nel posto giusto, perché qui trovate tutto quello che c'è da sapere sulle schede di memoria proprietarie delle console.

Cos'è la scheda di espansione di memoria Xbox?

Nel marzo 2020 Xbox ha rivelato che la Xbox Series X avrebbe avuto un'unità SSD interna da 1 TB e avrebbe supportato anche un'unità SSD esterna. Si tratta di un'opzione separata e aggiuntiva rispetto al supporto dell'archiviazione esterna tramite USB presente nelle console di vecchia generazione.

La differenza sostanziale è che la Storage Expansion Card ha lo stesso formato dell'unità di archiviazione interna. Si tratta di un formato NVMe personalizzato e, nello specifico, di PCIe 4. NVMe è un formato di archiviazione molto apprezzato dai giocatori di PC perché offre una velocità impressionante. Il formato PCIe 4 significa anche che ha un'elevata larghezza di banda e serve a supportare le elevate prestazioni promesse dai nuovi modelli della serie Xbox.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ciò significa che potrete espandere la memoria della vostra Xbox Series X o Series S semplicemente inserendo la scheda giusta nel retro della vostra nuova console, in modo da ottenere un aggiornamento immediato, senza dover tirare fuori un cacciavite o addirittura un cavo USB.

Microsoft ha collaborato con Seagate per la realizzazione di questa scheda di memoria e, anche dopo il lancio originale di queste console, questa è l'unica opzione disponibile per l'espansione della scheda di memoria.

In alternativa, come per i modelli Xbox più vecchi, c'è ancora la possibilità di utilizzare un'unità SSD esterna per espandere lo spazio di archiviazione.

Prezzo e disponibilità della scheda di espansione di memoria per Xbox

La scheda di Seagate è ampiamente disponibile e qui vi proponiamo i prezzi migliori.

squirrel_widget_3659696

Una scheda Seagate Firecuda NVMe PCIe 4 da 1 TB costa circa 200 sterline o 250 dollari; se si considera che la soluzione Xbox è un dispositivo autonomo e facile da sostituire, il prezzo non è male.

È possibile rimuovere una scheda di espansione di archiviazione Xbox dopo averla installata?

Sì, è possibile. Uno degli aspetti migliori della scheda di espansione di memorizzazione di Seagate è che è possibile rimuoverla e portarla a casa di qualcun altro per utilizzarla sulla sua Xbox Series X o S.

Quali sono le dimensioni disponibili?

Sebbene la maggior parte degli utenti sia interessata alla versione da 1 TB, ora è disponibile anche un modello da 2 TB e una versione da 512 GB per coloro che desiderano le prestazioni ma non possono permettersi il prezzo dei modelli più grandi.

La scheda di espansione di memoria Xbox è migliore dell'USB?

Il punto importante di questo formato di archiviazione è che le prestazioni di questa memoria aggiuntiva sono le stesse di quelle della memoria interna. Tramite lo slot di espansione si accede all'architettura Xbox Velocity, che offre un'esperienza next-gen.

Ma va oltre, come ha dichiarato Xbox al momento del lancio: "I giochi ottimizzati per Xbox Series S e Series X devono essere riprodotti dall'unità SSD interna o da una Storage Expansion Card di Seagate". Ciò significa che collegando un'unità esterna via USB, anche se si tratta di un'unità SSD, non sarà possibile ottenere questa esperienza.

Le unità esterne USB sono supportate, ma questo serve per poter accedere ai titoli legacy. Sarà possibile spostare un'unità USB dalla console esistente e collegarla alla nuova console Series X o Series S per avere accesso ai giochi scaricati in precedenza.

In definitiva, per ottenere prestazioni next-gen è necessario utilizzare la Xbox Storage Expansion Card.

I migliori giochi per PS5 2022: i fantastici titoli per PlayStation 5 da acquistare Di Max Freeman-Mills · 25 dicembre 2022 · La PS5 è finalmente arrivata: ecco i giochi che dovete assolutamente acquistare.

Scritto da Chris Hall.