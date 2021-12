Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ogni mese, i giocatori Xbox possono scaricare e giocare a una selezione di giochi gratuiti come parte di un abbonamento Xbox Live Gold.

Tuttavia, Xbox Live Gold è più di semplici giochi gratuiti. Offre inoltre a Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One X , Xbox One S e persino ai possessori di Xbox One originale la possibilità di giocare a giochi multiplayer online e sconti su molti giochi digitali su Xbox Store.

L'abbonamento nel Regno Unito di solito costa £ 17,99 per tre mesi o £ 49,99 per l'abbonamento di un anno intero se pagato in anticipo. In alternativa, puoi scegliere di pagare mensilmente per £ 6,99 al mese.

A nostro avviso, però, il modo migliore per abbonarsi è tramite Xbox Game Pass Ultimate. Per soli £ 10,99 al mese, ottieni l'abbonamento Xbox Live Gold, Xbox Game Pass con accesso a oltre 300 giochi da scaricare e giocare, EA Play , Cloud Gaming con Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC con più di 200 Windows 10 titoli.

Disponibile dal 1 al 31 gennaio 2022

NeuroVoider è uno sparatutto a doppia levetta con elementi RPG e un'intera tonnellata di bottino da raccogliere e utilizzare. È anche disponibile per giocare in cooperativa per un massimo di quattro giocatori.

Disponibile dal 16 gennaio al 15 febbraio 2022

Bloccato su un'isola deserta, devi estrarre, costruire e combattere per sopravvivere in questo gioco di ruolo in pixel art 2D. È un po' diverso dalla maggior parte in quanto puoi persino progredire verso il volo spaziale e altri pianeti.

Disponibile dal 1 al 15 gennaio 2022

Radiant Silvergun è un vero e proprio sparatutto arcade della vecchia scuola, con molti potenziamenti.

Disponibile dal 16 al 31 gennaio 2022

Attraversa Space Invaders con ritmi dance hardcore e questo è quello che ottieni.

Radiant Silvergun e Space Invaders Infinity Gene sono giochi per Xbox 360, disponibili grazie alla retrocompatibilità . Sono disponibili anche per i possessori di Xbox 360 con Xbox Live Gold.

Dei giochi gratuiti del mese scorso, Tropico 5 - Penultima edizione sarà ancora disponibile per il download fino al 15 gennaio 2022.