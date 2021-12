Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quindi, sei riuscito a mettere le mani su Xbox Series X , Series S o Xbox One e stai cercando di ottenere il massimo da esso. Bene, sei capitato nel posto giusto.

Abbiamo messo insieme un pratico elenco di suggerimenti e trucchi per aiutarti ad abituarti alla tua nuova Xbox, che sia attuale o di prossima generazione.

Fortunatamente, è lo stesso software di sistema per ogni Xbox nella line-up, con solo alcune modifiche qua e là, quindi quanto segue dovrebbe aiutare.

Se stai effettuando laggiornamento da Xbox One S o Xbox One X a Series X o Series S, puoi semplicemente rimuovere Xbox One e utilizzare esattamente gli stessi cavi per la nuova console.

Se stai sostituendo una Xbox One originale, tuttavia, dovrai sostituire il cavo di alimentazione poiché la macchina precedente utilizzava un alimentatore esterno. Potrebbe anche essere necessario sostituire il cavo HDMI se il tuo è particolarmente vecchio. È meglio assicurarsi che il cavo HDMI sia classificato per HDMI 2.1 almeno in quanto è in grado di trasmettere fino a 4K 120Hz e segnali HDR.

Sebbene tu possa utilizzare felicemente Xbox One o Xbox Series X/S su un televisore Full HD 1080p, otterrai sicuramente le migliori prestazioni collegando la tua console a una TV 4K HDR.

Anche Xbox One S è in grado di riprodurre video 4K HDR, se non di giocare di per sé.

Tuttavia, anche se disponi di una TV HDR 4K, devi comunque assicurarti che lHDR sia abilitato per la porta HDMI che prevedi di utilizzare con Xbox. Molti produttori di TV, per ragioni a loro più note, spediscono i loro televisori HDR con HDR disabilitato su ciascuna porta.

Troverai unopzione nelle impostazioni della tua rispettiva TV (controlla il manuale) per abilitare lHDR. Su una moderna TV LG con webOS, ad esempio, è nelle impostazioni generali, elencate come HDMI Ultra HD Deep Colour, dove è possibile attivare lHDR per ciascuna delle porte HDMI disponibili. Solo con questi abilitati otterrai HDR10 e/o Dolby Vision su giochi e video.

Se disponi di un sistema audio surround Dolby Atmos o di una soundbar, dovrai scaricare unapp per assicurarti che i film supportati emettano i canali audio corretti. Scarica lapp Dolby Access e segui le istruzioni di installazione. In realtà è abbastanza facile.

Se vuoi provare Dolby Atmos tramite le cuffie, dovrai pagare una commissione una tantum di circa £ 14. Lapp è gratuita se si utilizzano solo altoparlanti o amplificatori Dolby Atmos collegati.

Oltre a HDR10, ogni Xbox è in grado di visualizzare Dolby Vision, un formato HDR alternativo che alcuni ritengono migliore. Funziona solo su TV di supporto e con Netflix, attualmente. Tuttavia, se la tua TV è compatibile ( puoi vedere un elenco qui ) tutto ciò che devi fare è andare su Impostazioni, quindi Display e audio, Uscita video, Modalità video e fare clic su Consenti Dolby Vision.

Avrai anche bisogno di un abbonamento Premium Netflix per accedere alle versioni Dolby Vision di spettacoli e film. Che costa £ 13,99 al mese.

Xbox Series X viene fornita con 1 TB di spazio di archiviazione ma, considerando che alcuni giochi avanzati possono superare i 100 GB ciascuno, questo può presto riempirsi. E considerando che Xbox Series S e Xbox One S hanno solo 512 GB, scoprirai che è possibile scaricare e archiviare localmente ancora meno giochi.

Fortunatamente puoi espandere lo spazio di archiviazione semplicemente collegando un disco rigido USB 3.0 esterno a una delle tre porte USB incluse.

Puoi scoprire esattamente come farlo nella nostra pratica guida: come aggiornare lo spazio di archiviazione Xbox di 2 TB e altro . Una volta aggiunta, lunità esterna può essere impostata come posizione principale per memorizzare i giochi e persino essere collegata ad altre console Xbox, come quella di un amico, per continuare a riprodurre qualsiasi titolo installato, purché tu abbia effettuato laccesso al tuo profilo.

Ci sono avvertimenti a questo, però. Innanzitutto, solo i giochi Xbox One, Xbox 360 o Xbox originali possono essere archiviati su ununità USB esterna collegata a una Xbox Series X/S. E in secondo luogo, potrebbero caricarsi più lentamente rispetto a quando sono memorizzati sullSSD/HDD interno.

I possessori di Xbox Series X/S possono anche espandere lo spazio di archiviazione con la scheda di espansione della memoria di Seagate ufficiale, ma è piuttosto costosa.

Se vuoi giocare ai giochi online dovrai abbonarti a Xbox Live Gold. Tuttavia, oltre a darti la possibilità di giocare contro milioni di altri giocatori su Internet, ti offre anche giochi gratuiti ogni mese. E saranno a tua disposizione finché continuerai ad iscriverti.

Xbox Live Gold costa £ 6,99 al mese, £ 17,99 per tre mesi o £ 49,99 per un anno intero se paghi in anticipo.

I membri Xbox Live Gold ottengono anche grandi sconti sui giochi, a rotazione su base mensile. E durante i grandi saldi, come il Black Friday e il dopo Natale, le offerte sono spesso molto più economiche per gli abbonati.

Xbox Game Pass è un altro ottimo modo per accedere a una serie di giochi a un canone mensile relativamente basso. Se non conosci Xbox, potresti prendere in considerazione un abbonamento Xbox Game Pass in quanto offre più di 200 giochi Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 e Xbox originali da scaricare e giocare tutte le volte che vuoi. Pensalo come il Netflix dei giochi Xbox, a un prezzo simile di £ 7,99 al mese .

Cè anche un livello più alto di Game Pass, però. Xbox Game Pass Ultimate costa £ 10,99 al mese e aggiunge una serie di vantaggi extra, tra cui Xbox Live Gold, EA Play e Xbox Game Pass per PC oltre a tutti i giochi disponibili con il Game Pass standard.

Come con Xbox One, Xbox Series X e Series S sono compatibili con un elenco in continua crescita di Xbox 360 compatibili con le versioni precedenti e giochi Xbox originali. Se ne hai qualcuno nellelenco ufficiale ( che puoi trovare qui ) puoi inserire il disco nellunità (solo su Xbox Series X) e riprodurli come se fossero nel loro formato console originale. In alternativa, scarica nuovamente i tuoi giochi digitali, se li hai acquistati dal negozio Xbox online.

I possessori di Xbox Series X/S possono anche giocare a qualsiasi gioco Xbox One con pochissime eccezioni.

Poiché Xbox ha reso tutti gli accessori compatibili con le versioni precedenti e successive, puoi utilizzare i tuoi vecchi controller wireless Xbox One di prima e seconda generazione su Xbox Series X/S. Puoi anche utilizzare il controller wireless Xbox Series X/S con una Xbox One precedente.

Per sincronizzare il controller, tutto ciò che devi fare è premere il piccolo pulsante sulla parte superiore del controller, accanto al paraurti sinistro. Il simbolo Xbox dovrebbe iniziare a lampeggiare più velocemente del solito.

Ci sarà anche un piccolo pulsante simile sulla parte anteriore della tua console. Tienilo premuto finché il pulsante Xbox sulla console non lampeggia in modo simile e presto entrambi verranno sincronizzati. Ora dovresti essere in grado di utilizzare il controller con la console.

Nota, una volta sincronizzato con una console, il controller funzionerà esclusivamente con essa finché non lo sincronizzerai nuovamente con unaltra Xbox.

