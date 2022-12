Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'attuale generazione di console potrebbe aver elevato il gioco a un nuovo livello, ma grazie alla decisione di Microsoft di rendere le Xbox Series X e S parte dello stesso ecosistema della Xbox One, sono tutte compatibili con gli stessi accessori.

Tra questi, anche i dischi rigidi esterni per archiviare grandi collezioni di giochi.

Ci sono alcune limitazioni, soprattutto con le macchine più recenti, ma se volete archiviare 10 (anche centinaia) di giochi Xbox One e/o retrocompatibili sulla vostra nuova o vecchia console senza doverli riscaricare ogni volta, potete farlo su un'unità USB 3.0 (o superiore).

Inoltre, in esclusiva per Xbox Series X/S, è possibile utilizzare una Storage Expansion Card ufficiale di Seagate per espandere la capacità di memoria interna.

Ecco come fare entrambe le cose.

Prima di iniziare, vale la pena notare che una Xbox One utilizzerà un'unità esterna esattamente come l'unità interna, quindi è una soluzione ideale e potrebbe migliorare notevolmente la quantità di giochi che è possibile memorizzare contemporaneamente.

Le Xbox Series X e S possono riprodurre i giochi next-gen solo dalle loro unità interne (o dalla Storage Expansion Card), ma possono riprodurre i giochi Xbox One, Xbox 360 e Xbox originali da un'alternativa USB (anche con la funzione di ripresa rapida attivata), quindi è possibile che mettiate tutti i giochi retrocompatibili su un'unità esterna, riservando l'unità SDD interna ai giochi nativi X/S.

Scelta dell'unità

Se possedete una Xbox Series X o una Xbox Series S, potete optare per una Storage Expansion Card di Seagate che si inserisce nella parte posteriore di entrambe le macchine next-gen.

È disponibile nei formati da 512 GB, 1 TB e 2 TB, ma è piuttosto costosa. Tuttavia, funziona esattamente come la memoria interna ed è l'unica espansione in grado di abilitare tutte le funzionalità e i tempi di caricamento next-gen vantati da entrambe le macchine.

In alternativa, è possibile utilizzare un'unità esterna, purché sia compatibile con USB 3.0 o superiore (in realtà, è possibile utilizzarne fino a tre, una per ogni porta USB di Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S o Xbox Series X). Ricordate però che, come abbiamo detto sopra, i giochi ottimizzati per Xbox Series X e S non possono essere riprodotti da un'unità USB, quindi questa è una soluzione solo per Xbox One e altri giochi retrocompatibili.

Se vi accontentate di questo, ci sono molte unità esterne tra cui scegliere. Noi abbiamo optato per un'unità Seagate Game Drive da 2 TB progettata appositamente per Xbox. È USB 3.0, non richiede una fonte di alimentazione esterna, quindi non occupa una presa aggiuntiva sotto il nostro mobile AV, e la sua facciata decorata con la scritta Xbox la rende perfetta.

In alternativa, è possibile acquistare un'edizione Xbox o una versione standard dell'unità WD_Black P10 Game Drive. È stato progettato appositamente per i giochi, con una struttura robusta e uno spazio di archiviazione fino a 5 TB per poco più di 140 euro, un affare per quella capacità.

Si può anche pagare un po' di più e optare per un'unità da 7200 RPM (l'unità Seagate Game Drive è da 5400 RPM) o addirittura per un'unità SSD esterna USB, ma noi abbiamo scelto la comodità, l'assenza di rumore e il prezzo.

Si noti tuttavia che un'unità SSD esterna di terze parti potrebbe offrire tempi di caricamento più rapidi, ma non si comporterà allo stesso modo della Storage Expansion Card ufficiale.

La configurazione

Abbiamo incluso delle immagini su come configurare un'unità esterna con la Xbox One, ma è identico su Xbox Series X/S.

Una volta che l'unità è a portata di mano, la configurazione è semplice. Collegatela a una delle tre porte USB quando la Xbox è accesa. Sullo schermo apparirà un messaggio che indica il riconoscimento del collegamento dell'unità.

È possibile accedere alle impostazioni interagendo con il messaggio, oppure accedere manualmente alle impostazioni di "Sistema".

Lì troverete l'icona "Dispositivi di archiviazione". Selezionatela e la pagina successiva mostrerà il disco rigido esterno esistente insieme a quello nuovo.

Con ogni probabilità, l'unità dovrà essere formattata prima di poter essere utilizzata per qualsiasi altro scopo che non sia l'archiviazione di file video, immagini e musica, soprattutto se è uscita direttamente dalla confezione. La Xbox deve farlo da sola. Scegliete quindi la nuova unità e scorrete fino all'opzione "Formatta". Selezionate "Formatta dispositivo di archiviazione" e si aprirà una nuova schermata con una tastiera per selezionare il nome dell'unità.

Noi abbiamo mantenuto il nome predefinito "Esterno" e abbiamo scelto di installare nuovi giochi e applicazioni sulla nuova unità quando ci è stato chiesto.

La formattazione dell'unità richiede non più di cinque o sei secondi e il gioco è fatto.

Nella schermata I miei giochi e le mie applicazioni, ora si vedrà che l'intero spazio di archiviazione disponibile, sia interno che esterno, è accumulato in un'unica statistica.

Si consiglia inoltre di spegnere completamente la Xbox One/Series X/S e di riavviarla. Noi l'abbiamo fatto e l'unità ha funzionato subito bene.

Spostamento dei giochi e prestazioni

Naturalmente, la differenza di prestazioni tra un'unità esterna e l'SSD all'interno della Xbox Series X/S è significativa.

Tuttavia, quando si tratta di modelli Xbox One, nei nostri test non abbiamo riscontrato differenze percepibili nelle velocità di caricamento in generale.

Lo spostamento dei giochi da un'unità all'altra sulle console dipende dalle diverse tecnologie: è ovviamente molto più veloce sulla next-gen. Tuttavia, per spostare circa 60 GB di Xbox One X su un'unità esterna sono stati necessari poco più di 40 minuti in totale.

Un vantaggio dello spostamento dei giochi dall'unità interna a quella esterna è che potrete giocare ai titoli scaricati sulla Xbox One o Series X/S di un amico, semplicemente collegando l'unità disco alla sua console e accedendo al vostro profilo. Non sarà quindi necessario riscaricare i giochi che si desidera giocare.

Lo stesso vale se si vogliono spostare i propri giochi da Xbox One a Series X/S.

