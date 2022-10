Suicide Squad: Uccidere la Justice League

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È passato un po' di tempo da quando Rocksteady ha lanciato un nuovo gioco, ma l'attesa per il suo prossimo titolo - Suicide Squad: Kill the Justice League.

Il gioco vedrà i giocatori prendere il controllo della famigerata squadra di cattivi, costretti a confrontarsi con i veri grandi del mondo dei fumetti DC, da Flash a Superman. Scoprite tutti i dettagli principali qui.

Per saperne di più sui giochi in uscita, date un'occhiata alla nostra lista dei titoli più attesi in arrivo su PS5 o Xbox Series X/S.

Suicide Squad: Uccidi la Justice League

È da un po' che aspettiamo Suicide Squad: Kill the Justice League è da un po' di tempo che lo attendiamo: inizialmente era previsto per la fine del 2022.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tuttavia, il gioco è stato fissato per la primavera del 2023, senza una data più precisa.

Abbiamo preso la difficile decisione di ritardare Suicide Squad: Kill The Justice League alla primavera del 2023. So che un ritardo è frustrante, ma questo tempo sarà impiegato per realizzare il miglior gioco possibile. Non vedo l'ora di portare insieme il caos a Metropolis. Grazie per la vostra pazienza. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak- Sefton Hill (@Seftonhill) 23 marzo 2022

Il ritardo è stato annunciato nel marzo del 2022, come potete vedere qui sopra, con largo anticipo, e da allora non abbiamo più sentito parlare del gioco, quindi speriamo che non ci voglia ancora molto prima di avere una data di uscita più solida da segnare sul calendario.

Suicide Squad: Uccidi le piattaforme della Justice League

Si tratta di un'esperienza next-gen (o current-gen, in realtà), quindi sarà possibile giocare a Suicide Squad: Kill the Justice League su PlayStation 5, Xbox Series X/S o PC.

Questo dovrebbe significare che avremo una grafica impressionante, insieme a un suono più coinvolgente e a un ampio senso di scala sbloccato dall'hardware più recente.

Suicide Squad: Uccidete i trailer della Justice League

Abbiamo avuto alcuni scorci di Suicide Squad: Kill the Justice League, sotto forma di diversi tipi di trailer.

Il primo teaser trailer del gioco è stato pubblicato nell'agosto 2020.

Si tratta di un trailer in CGI, quindi non possiamo attribuirgli molta importanza, ma mostrava il tono che Rocksteady sta cercando di ottenere con alcuni momenti bizzarri e divertenti.

Poi, nell'ottobre 2021, abbiamo avuto un trailer molto più in-engine che ha mostrato la storia del gioco e alcuni degli avversari che combatteremo durante il gioco.

Infine, nel dicembre 2021 è stato pubblicato un trailer di gioco vero e proprio, che mostra un rapido sguardo al controllo di ciascuno dei quattro personaggi giocanti, mentre cercano di combattere The Flash.

Suicide Squad: Uccidere la storia della Justice League

Dai trailer rilasciati finora, è possibile farsi un'idea piuttosto chiara della storia che alimenterà Suicide Squad: Kill the Justice League.

Come negli omonimi film e fumetti, sembra che i nostri antieroi saranno reclutati dalla prigione da Amanda Waller, costretti a eseguire i suoi ordini se vogliono evitare di essere uccisi da cimici piantate nel loro collo da un momento all'altro.

I migliori giochi per Xbox One 2022: i titoli più importanti che ogni possessore di Xbox One S e X dovrebbe giocare Di Max Freeman-Mills · 1 settembre 2022 Se state cercando qualcosa da giocare sulla vostra Xbox One S o Xbox One X siete nel posto giusto. Ecco i migliori giochi in circolazione per Xbox

I quattro membri della squadra sono Deadshot, Capitan Boomerang, Harley Quinn e King Shark, ognuno con le proprie motivazioni e il proprio approccio. Le loro lotte per lavorare insieme come una squadra saranno senza dubbio una parte importante dell'arco narrativo.

Questa volta sembra che il cattivo sia il famigerato Brainiac, che in qualche modo è riuscito a infettare o controllare i membri della Justice League.

Nei vari trailer abbiamo visto chiaramente Flash, Superman, Wonder Woman, Lanterna Verde e, anche se non si tratta dell'uomo in sé, la Batmobile suggerisce che potrebbe esserci anche qualche eco di Batman da affrontare. Il gioco è ambientato nello stesso mondo degli altri Arkham, dopotutto.

Ciò significa che ci aspettiamo che il gioco preveda una serie di sfide, in cui la Squadra affronta ogni eroe a turno (o talvolta contemporaneamente), per abbatterlo definitivamente o per metterlo fuori gioco.

Il gioco è ambientato a Metropolis, nota come una sorta di capitale dell'Universo DC.

Suicide Squad: Uccidere la Justice League

Da quello che abbiamo visto nei trailer e da quello che Rocksteady ha detto finora, Suicide Squad: Kill the Justice League si baserà su tutto ciò che ha reso i giochi di Batman Arkham così grandi, con quattro personaggi con cui giocare questa volta.

Ognuno di essi, a quanto pare, avrà un set di mosse più ampio e complesso di quello di Batman, il che significa molte opportunità di sperimentare mentre ci si muove in quella che sembra una versione open-world di Metropolis completando missioni e obiettivi.

È possibile giocare da soli e passare da un personaggio all'altro a piacimento, mentre i bot controllano gli altri tre, ma il gioco sarà lanciato anche con una cooperativa a quattro giocatori senza soluzione di continuità, con sistemi di drop-in e drop-out per permettervi di giocare come volete.

Questo vale per l'intero gioco, senza sezioni vincolate a un singolo personaggio o al multiplayer o al singleplayer, il che sembra davvero entusiasmante. Non sappiamo ancora se il multiplayer sarà multipiattaforma, ma terremo gli occhi aperti su questo dettaglio.

Scritto da Max Freeman-Mills.