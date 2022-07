Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il gioco di combattimento Multiversus di Warner Bros. ha suscitato un certo clamore negli ultimi sei mesi, grazie ai trailer e a un test alpha chiuso che ha impressionato i pochi che vi hanno partecipato.

Ora le cose si stanno aprendo: è stata annunciata una open beta completa per il 26 luglio.

Sarà disponibile per chiunque voglia giocare e sarà disponibile praticamente su tutte le piattaforme: Playstation 5 e 4, Xbox Series X/S e Xbox One e PC.

Chiunque abbia partecipato alla closed alpha otterrà automaticamente l'accesso anticipato alla beta, a partire dal 19 luglio. Se siete impazienti, sarà disponibile anche attraverso i drop di Twitch per gli altri giocatori.

Secondo l'annuncio, tutti i progressi compiuti dai giocatori durante la beta verranno trasferiti alla versione completa, il che è sempre un bel vantaggio.

Il gioco di combattimento ha come protagonisti i personaggi di una vasta gamma di proprietà della WB, da Batman a Game of Thrones e Scooby Doo, che si uniranno in partite che ricorderanno ai giocatori soprattutto Super Smash Bros.

Molti di questi personaggi saranno interpretati da doppiatori provenienti dalle serie o dai film originali, il che renderà il gioco, si spera, piuttosto divertente e autentico quando uscirà.

Scritto da Max Freeman-Mills.