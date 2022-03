Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - PlayStation è stata fortemente consigliata per ospitare presto il suo prossimo streaming online State of Play , forse anche questa settimana. E un gioco che potrebbe essere una parte significativa della vetrina è Hogwarts Legacy , il gioco di ruolo ambientato nel mondo di Harry Potter.

L'ex lead designer del gioco ed ex produttore senior di Avalanche/ WB Games , Troy Leavitt, ha pubblicato su Twitter che la tempistica per la visualizzazione del gameplay viene mostrata durante lo streaming: "Né confermare né smentire la voce, ma il tempismo sembra giusto a me", ha scritto in risposta alle speculazioni online sul suo aspetto.

Né confermare né smentire la voce, ma il tempismo mi sembra giusto. Immagino che vedremo! :) — Troy Leavitt (@Troylus_true) 5 marzo 2022

Un punto critico sarà se PlayStation andrà avanti con l'evento video State of Play o lo sospenderà. Alcuni suggeriscono che l'invasione russa in corso dell'Ucraina potrebbe spingere la Sony a ritardare con simpatia la sua ultima presentazione. Tuttavia, è probabile che lo avremo ancora a marzo e, poiché generalmente è preregistrato, è improbabile che il contenuto cambi.

L'uscita di Hogwarts Legacy era originariamente prevista per la fine del 2021, ma lo sviluppatore Avalanche ha deciso di posticipare il suo rilascio a quest'anno per creare "la migliore esperienza possibile per tutto il mondo dei maghi". Ciò è stato accolto con critiche all'epoca, ma considerando la pandemia e le esperienze subite da artisti del calibro di CD Projekt Red con Cyberpunk 2077 , il ritardo era comprensibile.

Sembra anche che un ulteriore ritardo al 2023 sia stato recentemente annullato , anche se non dallo sviluppatore o dall'editore stessi.

Scritto da Rik Henderson.