Hogwarts Legacy in arrivo a settembre?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'attesissimo gioco di ruolo di Harry Potter, Hogwarts Legacy , ha una finestra di rilascio del 2022 appuntata da un po' di tempo ormai, ma una fonte improbabile potrebbe aver appena ristretto quella sequenza temporale per noi.

Il sito web di Harry Potter The Rowling Library ha ricevuto conferma della data di pubblicazione del 6 settembre 2022 per "The Art and Making of Hogwarts Legacy", un libro di accompagnamento come quelli che escono con così tanti grandi giochi al giorno d'oggi.

È una data in linea con le recenti voci sul gioco, che è stata posticipata nel 2022 dal suo editore Warner Bros. dopo che è diventato chiaro che non sarebbe uscito allo scoperto nel 2021.

La Warner Bros. non ha fornito ulteriori dettagli, oltre a ribadire la finestra del 2022 in alcune versioni, quindi ha senso che potrebbe essere una data più avanti nell'anno che vedrà finalmente arrivare il gioco.

Ovviamente, The Rowling Library ha aggiunto che "sebbene non sia confermata, questa data di pubblicazione potrebbe essere correlata alla data di uscita del videogioco, che è ancora sconosciuta". Ciò sottolinea il fatto che fino a quando la Warner Bros. o lo sviluppatore Avalanche non faranno un annuncio pubblico, questa è ancora una congettura.

Dovremo aspettare qualsiasi linea ufficiale, quindi, ma è incoraggiante sentire che potrebbe esserci presto una data più precisa in lavorazione per un annuncio.

Scritto da Max Freeman-Mills.