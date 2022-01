Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si presume spesso che non ci sia fumo senza fuoco, quindi le voci di questa settimana secondo cui il tanto atteso gioco open world di Harry Potter, Hogwarts Legacy, sarebbe stato ritardato dalla sua finestra di rilascio nel 2022 hanno reso ansiosi alcuni fan.

Le voci provengono da una discussione su un podcast chiamato Sacred Symbols, in cui un giornalista ha affermato di avere fonti che indicavano che l'eredità di Hogwarts sarebbe stata posticipata nel 2023 e ha riscontrato alcuni problemi di sviluppo.

Mentre la Warner Bros., che pubblicherà il gioco, non è uscita e ha risposto apertamente alla voce, un aggiornamento dell'hub di Harry Potter Wizarding World lo ha incluso in un elenco di momenti salienti del 2022, il che sembrerebbe riconfermare che dovrebbe apparire quest'anno.

Detto questo, questa non è esattamente una promessa ferrea, e un gioco è sempre programmato per la sua data di uscita pianificata fino al momento in cui viene annunciato un grande ritardo, quindi è tutt'altro che impossibile che Hogwarts Legacy possa ancora perdere la sua finestra.

Il gioco è un gioco di ruolo open world ambientato nel mondo di Harry Potter, ma consentirà ai giocatori di selezionare il proprio personaggio e fare scelte che dovrebbero avere un impatto significativo sulla storia che scopriranno, e sembra che potrebbe essere un mondo di divertimento.

Scritto da Max Freeman-Mills.