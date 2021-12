Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Warner Bros ed Epic Games hanno unito le forze per una demo in tempo reale di Unreal Engine 5 ambientata nelluniverso di Matrix.

Matrix Awakens è unesperienza interattiva disponibile perPlayStation 5 e Xbox Series X /S. È progettato per mostrare UE5 in modo spettacolare.

Interpretato da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss - che riprendono anche i loro ruoli rispettivamente di Neo e Trinity in The Matrix Resurrections in uscita a fine mese - la demo è stata realizzata anche in collaborazione con la regista Lana Wachowski.

È ora disponibile per il download negli store PlayStation e Xbox, essendo stato lanciato ufficialmente come parte dei The Game Awards 2021 giovedì. Un trailer per questo può essere visto di seguito.

"Creato dai membri del team del film originale, tra cui Lana Wachowski insieme a Epic Games e partner, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience è una corsa sfrenata nelluniverso di The Matrix che piega la realtà con le esibizioni di Keanu Reeves e Carrie- Anne Moss", dice la descrizione della demo.

"Preparati a dare unocchiata al futuro della narrazione e dellintrattenimento interattivi con UE5 in questa demo tecnologica gratuita e in tempo reale che spinge i confini".

La demo stessa è interattiva e divisa in due sezioni distinte. Dopo essere stato introdotto dalle versioni digitali di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, prendi parte a un inseguimento lineare ad alta velocità in cui devi sparare alle gomme dei veicoli dietro di te.

Poi cè una sezione open world da esplorare, che mostra il traffico AI e le abilità pedonali di Unreal Engine 5 in un ambiente realistico. Pensare che quasi tutto viene renderizzato in tempo reale, è davvero incredibile.