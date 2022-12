Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo ambientato nel mondo di Harry Potter che uscirà all'inizio del 2023 per console e PC.

Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Data di uscita di Hogwarts Legacy

Sebbene l'uscita del gioco fosse inizialmente prevista per il 2021, è stata posticipata al 2022 perché lo sviluppatore voleva più tempo per creare "la migliore esperienza possibile per tutto il mondo dei maghi".

La data è stata poi ulteriormente posticipata e ora abbiamo una nuova data di uscita "definitiva": 10 febbraio 2023.

Hogwarts Legacy sarà lanciato il 10 febbraio 2023 per PlayStation, Xbox e PC. La data di lancio per Nintendo Switch sarà rivelata a breve. Il team è entusiasta di farvi giocare, ma abbiamo bisogno di un po' più di tempo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7- Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022

Tuttavia, la faccenda si è rivelata un po' complicata: si è scoperto che questa data è precisa solo per PC, PlayStation 5 e Xbox Serie X/S.

Se giocate su PlayStation 4 o Xbox One, dovrete invece aspettare fino al 4 aprile 2023.

Hogwarts Legacy sarà lanciato il 4 aprile 2023 per PlayStation 4 e Xbox One e il 25 luglio 2023 per Nintendo Switch. Il team non vede l'ora di portarvi il gioco e vogliamo offrire la migliore esperienza di gioco possibile su tutte le piattaforme " - Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) 13 dicembre 2022

I giocatori di Switch, invece, hanno un ritardo ancora più lungo, fino al 25 luglio 2023. Si tratta di un calendario di uscita piuttosto insolito per un gioco, e suggerisce che gli sviluppatori potrebbero avere problemi di ottimizzazione sulle console più vecchie.

Piattaforme di Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è previsto per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS4 Pro, PS5, Nintendo Switch e PC, anche se, come avrete letto sopra, queste versioni avranno date di uscita diverse.

Sappiamo che su PS5 avrà alcune caratteristiche extra grazie al trailer qui sopra che mostra come utilizzerà al massimo l'eccellente controller DualSense, con tattilità e illuminazione avanzate. Quindi, se possedete una PS5, non vedete l'ora di giocarci.

La storia di Hogwarts Legacy

Oltre a rivelare il gameplay, il più grande trailer del gioco (come potete vedere qui sotto) ha rivelato alcuni elementi chiave della trama.

Poiché il gioco è ambientato circa 100 anni prima della nascita di Harry Potter e circa 50 prima degli eventi della trilogia di Animali fantastici, racconta una storia completamente nuova ambientata nel mondo magico di JK Rowling.

Ad esempio, viene alla luce una nuova minaccia: una banda di goblin e il loro capo Ranrok sembrano voler iniziare una rivoluzione. Sembrano anche collaborare con un misterioso mago umano, Victor Rookwood, che alcuni fan ritengono essere l'antenato di un Mangiamorte apparso per la prima volta nella versione cinematografica di Harry Potter e il calice di fuoco.

VGC sostiene che Augustus Rookwood viene menzionato in una sequenza di flashback in quel film e, dato che il Potterverse raramente ripete nomi senza scopo, potrebbe essere che Hogwarts Legacy porti a Fantastic Beasts (e poi a Harry Potter) come un prequel definitivo.

Roba da brividi.

Filmati e dettagli di Hogwarts Legacy

A metà marzo 2022 è stata pubblicata online un'edizione speciale del PlayStation State of Play. Includeva poco più di 14 minuti di filmati di gioco inediti.

È seguito un altro video con uno sguardo dietro le quinte del gioco, in cui alcuni sviluppatori hanno parlato di ciò che ci aspetta.

Poi, nel novembre 2022, gli sviluppatori ci hanno fatto assaporare un'enorme quantità di gameplay durante uno showcase stream dedicato, con oltre mezz'ora di filmati approfonditi da gustare.

Potrebbe essere sufficiente per costituire alcuni leggeri spoiler, quindi forse è il caso di saltarlo se si sa che si vuole giocare al momento dell'uscita del gioco.

Nel dicembre del 2022, il gioco è stato seguito da uno showcase che presentava un sacco di azione in più e alcuni sguardi davvero interessanti su come ci si muoverà nel mondo - con la scopa e con l'ippogrifo.

La presentazione mostra un mondo aperto che sembra incredibilmente dettagliato e mostra anche come il mondo cambierà tra le stagioni, quando sarà coperto dalla neve in inverno, per esempio.

C'è anche una sezione di combattimento estesa, in cui il personaggio affronta i nemici nell'arena dei duelli, e alcuni scorci di ciò che si potrà fare nella Stanza delle Necessità.

Schermate di Hogwarts Legacy

Finora sono state pubblicate diverse schermate. Potete scorrerle qui sotto...

Warner Bros.

