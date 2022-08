Ubisoft+ potrebbe arrivare molto presto su Xbox

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ubisoft potrebbe presto rendere disponibile il suo servizio di abbonamento ai giochi per i possessori di console Xbox.

Il servizio Ubisoft+ offre più di 100 giochi, oltre a DLC e premi mensili ai membri paganti. È già disponibile su PC e Stadia.

-

Il responsabile della comunità aziendale diUbisoft, Daniel O'Connor, ha rivelato a gennaio di quest'anno che il servizio "arriverà anche su Xbox in futuro". Ora, l'utente Twitter @ALumia_Italia sembra aver trovato un logo per Ubisoft+ nel backend di Xbox, suggerendo che sarà lanciato presto.

Non si sa ancora se Ubisoft+ sarà introdotto come parte di Xbox Game Pass Ultimate, come EA Play, o se sarà disponibile su console come servizio di abbonamento separato.

Su PC, il servizio costa 12,99 sterline / 14,99 dollari / 14,99 euro al mese, con l'intera libreria di giochi Ubisoft disponibile, oltre a nuovi giochi in uscita. Forse la versione Xbox Game Pass includerà solo giochi d'archivio.

Cos'è Nvidia Advanced Optimus e come può salvare la batteria del tuo portatile? Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questa piccola soluzione geniale di Nvidia può avere un impatto davvero significativo sul vostro portatile da gioco.

Ciò la renderebbe simile a EA Play, che offre anche prove e accesso anticipato ad alcuni giochi di Electronic Arts ai membri di Game Pass Ultimate.

Non si sa nemmeno se Ubisoft+ verrà lanciato su PlayStation, anche se molti titoli Ubisoft sono stati recentemente aggiunti ai nuovi livelli PS Plus Extra e Premium.

Scritto da Rik Henderson.