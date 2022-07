Ubisoft presenta i nuovi Ghost Recon, Splinter Cell e altri due giochi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È stato rivelato che Ubisoft ha cancellato lo sviluppo di alcuni dei suoi giochi previsti per il futuro.

Ubisoft ha lavorato su alcuni giochi diversi che ha presentato di recente, tra cui un'uscita VR per Splinter Cell in sviluppo presso lo studio Red Storm di Ubisoft e il tanto criticato Ghost Recon Frontline.

Ora VGC riporta che durante una riunione finanziaria Ubisoft ha rivelato che sta cancellando entrambi i giochi e altri non annunciati a causa di un "ambiente finanziario in evoluzione".

Siamo piuttosto delusi dalla notizia di Splinter Cell VR, come sospettiamo lo siano molti appassionati di VR e fan di Splinter Cell. La cancellazione di Ghost Recon Frontline, invece, potrebbe essere vista come un fatto positivo da molti.

Frontline è stato presentato alla fine del 2021 e proposto come un gioco Battle Royale free-to-play a 100 giocatori, ma con l'aggiunta di un certo interesse tramite obiettivi da completare lungo il percorso verso la vittoria. Al momento del reveal, però, i fan si sono opposti e molti sono rimasti confusi dalla direzione che stava prendendo il franchise di Ghost Recon.

Il trailer originale del reveal ha ottenuto quasi il triplo dei commenti negativi e dei like, oltre a una serie di commenti negativi e video di reazione. La sua cancellazione potrebbe quindi essere una scelta logica.

Ubisoft ha comunque in cantiere molte altre cose. L'uscita di Skull and Bones è prevista per l'8 novembre 2022 e ci sono state molte voci anche sui prossimi giochi di Assassin's Creed.

Scritto da Adrian Willings.