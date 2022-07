Skull and Bones ottiene finalmente una data di uscita

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ubisoft ha annunciato che Skull and Bones, il gioco di pirateria che ha tardato così tanto ad arrivare che si è più volte vociferato che fosse stato cancellato, uscirà l'8 novembre 2022.

Il gioco è stato sottoposto a test segreti all'inizio di quest'anno, quindi il suo arrivo non è più una grande sorpresa, ma è comunque interessante sapere che mancano solo pochi mesi per poterlo giocare.

Abbiamo però più di un semplice trailer, con una presentazione del gameplay che potete vedere qui sopra e che ci aiuta a capire come funzionerà Skull and Bones e in cosa consisterà il ciclo di gioco.

Per chiunque abbia provato Sea of Thieves negli ultimi anni, il gioco appare piuttosto familiare, con hub in cui è possibile raccogliere missioni e compiti, con il mare aperto che invita ad andare a completarli.

La personalizzazione del personaggio e della nave sarà chiaramente un fattore importante, con navi di diverse dimensioni e forme disponibili man mano che si sale di grado e si diventa più famosi.

La presentazione svela anche un sistema di risorse che vi farà attendere accanto a isole e altre località mentre raccogliete i loro alberi, frutti e altro ancora, confermando che non potrete lasciare la vostra nave se non in un luogo sicuro.

Skull and Bones non uscirà per le vecchie console, quindi sarà possibile acquistarlo per PS5, Xbox Series X/S o PC, mentre sarà anche disponibile in streaming su Google Stadia e Amazon Luna.

Scritto da Max Freeman-Mills.