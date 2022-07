Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il crepuscolo arriva per tutti noi, o almeno per i giochi con servizi online. È sempre più raro che queste opzioni di connettività durino per sempre, e Ubisoft sta dimostrando questo principio chiudendo alcuni vecchi componenti in una serie di giochi nel corso dell'anno.

A partire dal 1° settembre 2022, molti dei suoi titoli più famosi, tra cui Ghost Recon: Future Soldier e Assassin's Creed II, perderanno alcune funzionalità, che vanno da cambiamenti come l'impossibilità di accedere o installare DLC all'assenza di qualsiasi tipo di multiplayer.

Come abbiamo detto, si tratta di una situazione molto comune nel mondo dei videogiochi, ma è comunque un peccato sapere che questi pezzi di storia (alcuni più importanti di altri) non saranno più accessibili come lo sono attualmente.

Due grandi eccezioni sono rappresentate dai remaster più recenti di Far Cry 3 e Assassin's Creed Brotherhood, che funzioneranno ancora allo stato completo. L'elenco dei giochi interessati e i dettagli delle modifiche sono riportati di seguito.

Assassin's Creed II

PC, PlayStation 3: non sarà possibile giocare in multiplayer, collegare gli account Ubisoft nel gioco o utilizzare le funzioni online.

Assassin's Creed 3 (uscita 2012)

PC: non sarà possibile giocare in multiplayer, collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online. Inoltre, l'installazione e l'accesso ai contenuti scaricabili (DLC) non saranno disponibili.

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Non sarà possibile giocare in multiplayer, collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online.

Assassin's Creed Brotherhood

PC: non sarà possibile giocare in multiplayer, collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online. Inoltre, l'installazione e l'accesso ai contenuti scaricabili non saranno disponibili.

PlayStation 3, Xbox 360: Non sarà possibile giocare in multiplayer, collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online.

Assassin's Creed Liberation HD

PC: non sarà possibile collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online. Inoltre, l'installazione e l'accesso ai contenuti scaricabili non saranno disponibili.

Assassin's Creed Revelations

PlayStation 3, Xbox 360: Non sarà possibile giocare in multiplayer o utilizzare le funzioni online.

Driver San Francisco

PC: non sarà possibile giocare in multiplayer, collegare gli account Ubisoft nel gioco o utilizzare le funzioni online. Inoltre, l'installazione e l'accesso ai contenuti scaricabili non saranno disponibili.

PlayStation 3, Xbox 360: Non sarà possibile giocare in multiplayer, collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online.

Far Cry 3 (uscita 2012)

PC: non sarà possibile giocare in multiplayer, collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online. Inoltre, l'installazione e l'accesso ai contenuti scaricabili non saranno disponibili.

PlayStation 3, Xbox 360: Non sarà possibile giocare in multiplayer, collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online.

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier

PlayStation 3, Xbox 360: Il multiplayer del gioco non sarà disponibile. Per giocare la campagna in solitaria, sarà necessario impostare la console in modalità offline.

Prince of Persia: Le sabbie dimenticate

PC: non sarà possibile giocare in multiplayer, collegare gli account Ubisoft nel gioco o utilizzare le funzioni online. Inoltre, l'installazione e l'accesso ai contenuti scaricabili non saranno disponibili.

Rayman Legends

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Non sarà possibile collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online.

Cacciatore silenzioso 5

PC: non sarà possibile collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online. Inoltre, l'installazione e l'accesso ai contenuti scaricabili non saranno disponibili.

Space Junkies

PC (HTC VIVE, Oculus): Essendo un titolo esclusivamente multigiocatore, non sarà possibile giocare in futuro.

Splinter Cell: Blacklist

PC: non sarà possibile giocare in multiplayer, collegare gli account Ubisoft nel gioco o utilizzare le funzioni online.

PlayStation 3, Xbox 360: Non sarà possibile collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online.

ZombiU

Wii U: Non sarà possibile collegare gli account Ubisoft al gioco o utilizzare le funzioni online.

Scritto da Max Freeman-Mills.