(Pocket-lint) - Ubisoft ha annunciato un nuovo gioco per cellulari - Rainbow Six Mobile, che mira a portare le parti migliori del suo sparatutto tattico di successo Rainbow Six Siege sulle piattaforme mobili.

Abbiamo raccolto tutte le informazioni chiave sul gioco proprio qui, quindi continuate a leggere per scoprire di più sul gioco e come potete iscrivervi per essere tra i primi a giocarci.

Puoi dare un'occhiata al primo trailer del gioco qui sotto, che dà un assaggio dell'azione tattica che si propone di servire.

Mostra una presentazione visiva impressionante, anche se il trailer è notevolmente privo dell'HUD che avrete durante il gioco - potete controllare nella nostra sezione più in basso sul gameplay.

Non c'è ancora una data di uscita fissa per Rainbow Six Mobile, ma il sito ufficiale è attivo e funzionante con alcune informazioni utili per coloro che sono davvero desiderosi di giocarci il prima possibile. Conferma che il gioco sta arrivando sia su Android che su iOS.

Questa registrazione è per un closed alpha test del gioco, che ci dà un po' di informazioni su quanto il gioco sia lontano dal rilascio - in breve, abbastanza lontano. I giochi passano attraverso diverse fasi di test, e i test alpha sono abbastanza presto in questo processo.

Questo significa che ci aspettiamo che il gioco raggiunga pienamente gli app store non molto prima della fine del 2022, a meno che Ubisoft non riesca a impressionarci con un periodo di sviluppo più rapido. Prima del rilascio completo, però, ci si può aspettare di vedere molti altri test, compresi quelli geografici per i suoi servizi online.

Sappiamo una quantità decente di come giocherà Rainbow Six Mobile, grazie al suo trailer e al sito ufficiale. Proprio come la versione completa di Siege, sarà uno sparatutto cinque contro cinque dove una squadra gioca in attacco e l'altra in difesa.

Ognuno sceglierà da un roster di operatori, che hanno abilità speciali uniche che permettono di fortificare o attaccare luoghi in modi speciali, portando a un bel taglio e spinta ogni turno.

Sarete in grado di erigere barriere e barricate, e osservare l'altro usando droni e telecamere, ma il cuore del gioco è nel suo stretto gameplay.

In Siege si può morire in un paio di colpi, ma le cose sembrano un po' più generose nella versione mobile, dato che i controlli saranno naturalmente un po' meno precisi. È possibile avere un assaggio di come sarà lo schermo grazie allo scatto qui sotto.

Si possono vedere le opzioni per il tiro e il movimento, così come l'equipaggiamento e le abilità del vostro operatore, quindi sembra davvero che l'intera esperienza di Siege possa essere rappresentata. Detto questo, ci saranno 10 operatori al lancio, mentre il roster di Siege è molto più grande.

Immaginiamo che altri personaggi arriveranno nei successivi aggiornamenti, possibilmente bloccati dietro muri a pagamento o barriere di esperienza.

Dovremo aspettare di mettere le mani su Rainbow Six Mobile prima di poter essere troppo sicuri su come si giocherà, ma il filmato che abbiamo visto finora sembra certamente promettente, e potrebbe offrire qualcosa di nuovo nel mercato degli sparatutto mobile.

Scritto da Max Freeman-Mills.