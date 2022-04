Ubisoft annuncia Rainbow Six Mobile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ubisoft ha confermato una fitta serie di voci annunciando Rainbow Six Mobile, una versione mobile in arrivo di Rainbow Six Siege che cercherà di espandere il marchio a smartphone e tablet.

Come le versioni complete di Siege su console e PC, Rainbow Six Mobile offrirà combattimenti tattici cinque contro cinque in cui una squadra attacca mentre l'altra difende una serie di obiettivi.

I difensori possono erigere difese tra cui barricate e trappole per ostacolare i loro avversari, mentre gli attaccanti hanno una lista dei propri trucchi da usare nel tentativo di avere successo.

Questi cambiano a seconda dei personaggi con cui scegli di giocare e inizialmente ce ne saranno cinque per lato all'avvio del gioco, tutti adattati dal roster del gioco principale.

Una differenza tra il gioco principale e questa versione mobile sembra essere la velocità con cui puoi uccidere gli avversari: Siege è notoriamente brutale con solo un paio di proiettili che spesso indicano la morte, ma dalle clip nel trailer sopra le cose sembrano un po' più generoso.

Questo è comune negli sparatutto mobili per compensare i controlli touch leggermente più imprecisi che la maggior parte dei giocatori utilizzerà, una limitazione che rende un po' più difficile reagire molto rapidamente quando vieni attaccato.

Il gioco non ha ancora una data di lancio definitiva, ma il sito Web ufficiale ha la possibilità di registrarsi per l'accesso anticipato, probabilmente come parte dei test prima del suo rilascio. Sarà gratuito quando cadrà, sia su iOS che su Android.

Scritto da Max Freeman-Mills.