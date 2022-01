Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ubisoft ha annunciato che il suo servizio di abbonamento ai giochi Ubisoft+ arriverà su Xbox in futuro.

Attualmente disponibile su PC e Stadia , offre oltre 100 back catalogue Ubisoft e nuovi giochi, oltre a DLC e oggetti di gioco a un canone mensile.

Quindi, cosa possono aspettarsi i giocatori di Xbox e cosa offre agli utenti di PC e Stadia che stanno pensando di pagare l'abbonamento. Continuare a leggere.

Ubisoft+ è il servizio di abbonamento dell'editore di giochi francese che funziona in modo simile a Xbox Game Pass o EA Play .

Fornisce l'accesso a più di 100 giochi per PC (ed equivalenti Stadia) con un unico canone mensile.

Questi includono titoli nuovi e d'archivio, oltre a una serie di premi in-game e contenuti scaricabili. Ad esempio, al momento puoi giocare alle ultime versioni di Far Cry 6, Riders Republic e Assassin's Creed Valhalla, mentre Rainbow Six Extraction sarà disponibile dal primo giorno, il 20 gennaio 2022.

Molti titoli più vecchi includono l'originale Far Cry, Assassin's Creed e Beyond Good and Evil.

Tutti i giochi vengono scaricati e riprodotti localmente sul tuo PC, anche se un secondo livello di pagamento aggiunge anche il supporto per Stadia, consentendo a una manciata di giochi di giocare sul cloud su tutti i dispositivi in grado di accedere al servizio di Google.

Sebbene non ci sia ancora una data specifica, Ubisoft+ verrà aggiunto a Xbox "in futuro".

Ci sono due livelli di abbonamento mensili per Ubisoft+.

L'accesso al PC costa solo £ 12,99 / $ 14,99 / € 14,99 al mese e include l'intera libreria di giochi, nuovi titoli non appena vengono rilasciati, DLC e elementi di gioco da giocare solo su un sistema PC.

Un piano multiaccesso costa £ 14,99 / $ 17,99 / € 17,99 al mese e aggiunge il supporto per Stadia. Una selezione della libreria di giochi complessiva può quindi essere giocata sul cloud piuttosto che doverli prima scaricare e installare.

Non è stato ancora confermato se Ubisoft+ verrà aggiunto a Xbox Game Pass Ultimate quando arriverà su Xbox One e Xbox Series X/S (come EA Play) o se sarà disponibile come servizio autonomo.

Non si sa se verrà aggiunto a PlayStation.

Ubisoft+ è in gran parte globale. Il servizio copre circa 100 paesi.

Puoi vedere un elenco completo delle regioni qui .

Per saperne di più su Ubisoft+ e su come abbonarsi, vai qui .