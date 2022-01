Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ubisoft sta portando il suo servizio di abbonamento a giochi all-you-can-eat sulle console Xbox.

Già disponibile su PC e Google Stadia , Ubisoft+ offre più di 100 giochi della libreria dell'editore - sia d'archivio che nuovi - per un unico canone mensile. È simile a EA Play, anche se non ci sono ancora conferme sul fatto che sarà incluso in Xbox Game Pass Ultimate .

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per ora è un post sul blog del manager della community aziendale di Ubisoft, Daniel O'Connor. In cui ha scritto che "arriverà su Xbox in futuro".

Oltre all'accesso ai giochi completi, Ubisoft+ includerà DLC e ricompense mensili, come cosmetici, potenziamenti e oggetti di gioco.

Il post includeva anche dettagli sull'estrazione di Rainbow Six che è stata aggiunta a Xbox Game Pass e PC Game Pass dal primo giorno. Sarà disponibile per i membri dal 20 gennaio 2022 senza costi aggiuntivi.

"Rendendo Rainbow Six Extraction disponibile per i membri di Xbox Game Pass e PC Game Pass il giorno e la data del suo lancio tramite Xbox Game Pass, stiamo dimostrando che crediamo nel valore e nella scelta che gli abbonamenti ai giochi offrono ai giocatori", ha aggiunto. Vicepresidente senior di Ubisoft, Chris Early.