(Pocket-lint) - L'anno scorso Valve ha presentato Steam Deck, un PC portatile per il gioco progettato per scuotere il mercato dei dispositivi portatili in grande stile. Inizialmente Valve aveva reso il dispositivo disponibile per l'ordinazione tramite un sistema di prenotazione, ma ora ogni modello è disponibile per l'acquisto senza prenotazione. Valve stima una consegna di due settimane, che potrebbe slittare in caso di un numero eccessivo di ordini.

Con lo Steam Deck, è possibile accedere all'intera libreria Steam esistente immediatamente dopo il login. Esegue un sistema operativo SteamOS modificato, che consente di scaricare e giocare con facilità. Steam Deck consente inoltre di installare e utilizzare software per PC, tra cui un browser web, altri negozi di giochi come Epic Games Store e servizi di video-streaming. Si collega anche a un monitor e a periferiche di gioco come una tastiera e un mouse o un controller.

Valve ha dichiarato di aver terminato la coda di prenotazioni, quindi il Deck è ora disponibile. A seconda della domanda, i tempi di consegna previsti potrebbero allungarsi. L'azienda ha anche avvertito che: "A un certo punto torneremo in modalità di prenotazione finché non saremo in grado di recuperare". Detto questo, Valve sta espandendo la disponibilità globale di Steam Deck. Sta aprendo le prenotazioni in Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong, con spedizioni a partire dal quarto trimestre.

