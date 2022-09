Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Poco tempo fa Valve ha sostanzialmente confermato che in futuro ci saranno altri Steam Deck quando ha pubblicato un documento ufficiale in vista del lancio della sua console portatile in nuove regioni.

In tale documento, Valve ha affermato che:

-

"In futuro, Valve darà seguito a questo prodotto con miglioramenti e iterazioni dell'hardware e del software, portando sul mercato nuove versioni di Steam Deck".

Ora, parlando con la rivista Weekly Famitsu, il designer di Steam Deck Greg Coomer e lo sviluppatore Pierre-Loup Griffais hanno rivelato ulteriori informazioni sul futuro di Steam Deck.

Nell'intervista, tradotta da VGC, Coomer ha dichiarato:

"A meno che non cambi qualcosa di importante, ci sarà una prossima generazione di prodotti Steam Deck in futuro... Il tema, le dimensioni e la forma cambieranno, e potrebbe anche diventare una macchina per lo streaming". Lo sviluppo di Steam Deck continuerà".

Sembra che il futuro di Steam Deck sarà interessante. A quanto pare Valve si sta concentrando sui miglioramenti della durata della batteria e sull'ottimizzazione dei modelli futuri, ma sta anche pianificando "molti altri usi oltre a questo dispositivo portatile".

L'intervista ha anche lasciato intendere che Valve sta lavorando anche sui giochi. "Lo sviluppo di giochi è molto importante per Valve. Non conosco i numeri esatti, ma la percentuale di dipendenti coinvolti nello sviluppo di giochi è alta. Molte persone sono coinvolte...". ha detto Coomer durante la chat.

Sono stati fatti accenni anche alla possibilità di futuri giochi di Half-Life e Portal, anche se nulla di ufficiale. Di certo non saremmo sorpresi di vedere una continuazione di Half-Life Alyx. Sembra che il futuro sia entusiasmante per i fan di Steam, sia in termini di software che di hardware.

Scritto da Adrian Willings.