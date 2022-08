I migliori giochi per Steam Deck: I giochi migliori e più popolari per la tua console portatile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Steam Deck è un kit fantastico perché funziona con molti dei vostri giochi per PC preferiti. Alcuni giochi, tuttavia, sono perfettamente adatti a Steam Deck.

Abbiamo già scritto in precedenza come verificare quali giochi funzionano con lo Steam Deck, ma il fatto che un gioco funzioni non significa che sia un'esperienza perfetta. Alcuni giochi si adattano meglio di altri a uno schermo più piccolo o a schemi di controller.

Alcuni giochi si stanno rivelando particolarmente popolari tra i possessori di Steam Deck, quindi li abbiamo raccolti per aiutarvi a decidere cosa acquistare.

Perché il Corsair One i300 potrebbe essere il perfetto PC da gioco compatto Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questo PC dimostra che non c'è bisogno di un impianto enorme per ottenere grandi prestazioni mentre si gioca, e noi siamo qui per questo.

Stray è perfetto per Steam Deck. È un gioco d'avventura meravigliosamente rilassante che si adatta perfettamente ai controlli di Steam Deck e che si presenta benissimo anche sulla console.

Dobbiamo forse avvertire che non è il caso di acquistare Elden Ring per il vostro Steam Deck se siete inclini a crisi di rabbia che vi porterebbero a lanciare la console dall'altra parte della stanza per la frustrazione. Altrimenti, uno dei migliori RPG d'azione degli ultimi tempi è un acquisto perfetto.

No Man's Sky è in circolazione da un po' di tempo e ha visto tutta una serie di fantastici aggiornamenti che lo rendono degno di essere acquistato se non l'avete già fatto. Abbiamo scoperto che non si carica così velocemente su Steam Deck come su un PC da gioco, ma per il resto è un vero spasso.

Aperture Desk Job è un gioco gratuito progettato appositamente per Steam Deck, quindi è logico che sia una buona scelta per giocare. Probabilmente è una delle prime cose da provare, soprattutto per il senso dell'umorismo di Valve.

Stardew Valley è probabilmente un gioco perfetto per essere giocato sul divano o per rilassarsi mentre si è in giro con la propria console. Lo stile grafico a pixel non è affatto impegnativo per il sistema, e questo aiuterà la durata della batteria.

Se siete alla ricerca di giochi per il vostro Steam Deck, cosa c'è di meglio di quelli gratuiti? MultiVersus è un gioco di combattimento 2D incredibilmente popolare, ricco di azione e con tutti i personaggi dei cartoni animati preferiti. Cosa si può volere di più?

Vi piace un buon rogue-like? Allora questo popolare hack 'n' slash è un altro gioco che vale la pena di prendere. È nella lista dei giochi più popolari su Steam Deck al momento e per una buona ragione.

God of War ha raggiunto il PC solo nel 2022, ma ora è possibile giocarci anche in mobilità grazie alla potenza di Steam Deck. Un fantastico action-adventure molto divertente da giocare e perfettamente adatto al controller.

Valheim è un fantastico gioco di sopravvivenza a mondo aperto con un'atmosfera vichinga. È possibile giocare con ben 10 amici o rilassarsi da soli esplorando il paesaggio generato proceduralmente e ispirato alla cultura vichinga.

Scritto da Adrian Willings.