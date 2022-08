Il mazzo di vapore è ora disponibile in più regioni

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Poco tempo fa Valve ha annunciato di aver risolto i problemi della catena di fornitura che bloccavano lo Steam Deck.

L'azienda ha scritto su Twitter per far sapere che tutti coloro che hanno prenotato uno Steam Deck riceveranno la loro console portatile entro la fine dell'anno.

Ottime notizie: Tutti coloro che hanno attualmente una prenotazione possono ricevere lo Steam Deck entro la fine dell'anno! Abbiamo risolto i problemi della catena di approvvigionamento, un gruppo di persone è stato spostato al Q3 e tutte le altre prenotazioni sono ora nel Q4.



Maggiori dettagli qui:https://t.co/Xj2yEHqpKZ pic.twitter.com/floa2xZelK- Steam Deck (@OnDeck) 29 luglio 2022

Da allora Valve ha rivelato che lo Steam Deck arriverà anche in altre regioni grazie all'aiuto di Komodo. Komodo svolgerà il ruolo di rivenditore autorizzato in Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong.

Valve ha inoltre dichiarato che queste nuove prenotazioni non avranno un impatto sulla coda di prenotazione per le altre regioni. In altre parole, coloro che sono attualmente in attesa dello Steam Deck in Nord America, Europa e Regno Unito non subiranno alcun impatto.

I giocatori di Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong non potranno prenotare uno Steam Deck con ordini in arrivo nel corso dell'anno.

Steam Deck arriva in nuove regioni! A partire da oggi è possibile prenotare uno Steam Deck in Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong, con l'aiuto di Komodo, il rivenditore autorizzato di Steam Deck in quelle regioni: https://t.co/jVvhAGq5MA



Prenotate subito il vostro su https://t.co/0Voqd80sSC pic.twitter.com/hqg7RWJwEO- Steam Deck (@OnDeck) 4 agosto 2022

Valve ha inoltre dichiarato che sarà presente al Tokyo Game Show, in modo da poter toccare con mano lo Steam Deck anche in quell'occasione.

Il prezzo dello Steam Deck in queste regioni dovrebbe essere il seguente:

NT$ 13.380 a Taiwan

HK$ 3.288 a Hong Kong

589.000 KRW in Corea

59.800 yen in Giappone

Scritto da Adrian Willings.