Come rimborsare un gioco su Steam: Suggerimenti per ottenere il rimborso

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Steam è una piattaforma digitale fantastica per l'acquisto di giochi, perché offre la possibilità di rimborsare un gioco, anche se si è giocato un po'.

Se avete mai comprato un gioco e poi vi siete pentiti dopo l'acquisto perché era rotto, buggato o semplicemente non era all'altezza delle aspettative, questa è la funzione che fa per voi.

La politica di rimborso di Steam è anche meravigliosamente indulgente, in quanto consente di giocare fino a due ore di un gioco e di ottenere comunque un rimborso. Ci sono però alcuni requisiti da soddisfare, quindi seguite la nostra guida per saperne di più su come rimborsare un gioco su Steam.

Ci sono alcune cose da tenere a mente prima di richiedere un rimborso su Steam. In teoria è possibile presentare una richiesta per qualsiasi gioco acquistato su Steam, a patto che sia stato acquistato meno di 14 giorni fa e che non abbia giocato più di due ore.

È quindi inutile cercare di richiedere un rimborso per giochi acquistati un paio di anni fa e mai giocati. Faranno per sempre parte della vostra libreria.

Tuttavia, Steam afferma che prenderà in considerazione alcune richieste anche se non soddisfano questi requisiti, a seconda delle ragioni.

Vale la pena notare che, sebbene Valve sia piuttosto rilassata riguardo ai rimborsi di Steam, la richiesta di rimborso di un gioco può ancora essere negata se l'azienda sospetta che si stia abusando del sistema.

Quindi non richiedete continuamente rimborsi o cercate di usare il sistema per accelerare i giochi e poi chiedere un rimborso. Il vostro diritto di chiedere un rimborso potrebbe essere revocato e non potrete più farlo in futuro.

Oltre ai giochi di Steam, è possibile rimborsare anche altri prodotti, tra cui i contenuti scaricabili e gli oggetti di gioco. Come per i giochi, è possibile richiedere un rimborso per i contenuti scaricabili entro 14 giorni, a condizione che non si sia giocato al gioco a cui si riferisce per più di due ore dall'acquisto del contenuto scaricabile.

Esistono tuttavia alcune eccezioni, come nel caso in cui il DLC modifichi completamente il gioco in modo non reversibile.

Per i contenuti in-game, le politiche sono un po' diverse. Se si tratta di un gioco sviluppato da Valve, di solito si hanno 48 ore di tempo per richiedere il rimborso degli acquisti in-game, a condizione che l'acquisto non sia stato modificato, utilizzato o trasferito. I giochi di altri sviluppatori possono essere diversi.

Valve ha una politica rigorosa che impedisce ai giocatori bannati di ottenere rimborsi. Se hai un ban VAC (il sistema anti-cheat di Valve) sul tuo account o su un particolare gioco, non potrai ottenere un rimborso per quel gioco.

È possibile rimborsare un gioco regalato anche attraverso Steam. È necessario soddisfare gli stessi requisiti, ossia non averci giocato per più di due ore e averlo nel proprio account da meno di 14 giorni, ma in tal caso è possibile richiedere il rimborso.

Se si richiede un rimborso per un gioco acquistato da un amico, i fondi torneranno sul suo conto quando il rimborso verrà elaborato.

Un'altra caratteristica positiva della politica di rimborso di Steam è che funziona anche nei periodi di vendita. Quindi, se avete acquistato un gioco prima di una svendita di Steam, senza rendervi conto che stava per accadere, e ora è significativamente scontato, non preoccupatevi, potete ancora effettuare il rimborso. Se si soddisfano i soliti requisiti, Valve afferma che è possibile richiedere il rimborso dell'intero prezzo del gioco acquistato e poi acquistarlo nuovamente al prezzo scontato.

Per richiedere un rimborso è sufficiente seguire alcuni passaggi:

Innanzitutto, aprite Steam e fate clic sul menu di aiuto in alto a sinistra del programma.

Cliccate su Assistenza Steam

Trovate il gioco che volete rimborsare alla voce "prodotti recenti" o cliccate su "giochi e applicazioni" per vedere altri giochi

Fare clic sul gioco per il quale si desidera ottenere il rimborso

Selezionare il motivo per cui si desidera il rimborso

Scegliere la modalità di rimborso

Scegliete se effettuare il rimborso nel vostro portafoglio Steam o direttamente nel metodo di pagamento originale che avete utilizzato.

Quando si cerca di rimborsare un gioco, è possibile selezionare una serie di opzioni diverse come motivo.

Queste includono:

Problemi tecnici o di gioco

Manca un contenuto scaricabile o un contenuto bonus

Ho problemi con la mia chiave CD al dettaglio

Non è quello che mi aspettavo

L'ho acquistato per sbaglio

Voglio rimuovere definitivamente questo gioco dal mio account

Problemi tecnici e di gioco, acquisti accidentali e "non è quello che mi aspettavo" sono spesso considerati i motivi più probabili per richiedere e ricevere un rimborso. Se avete selezionato uno dei motivi e avete la possibilità di dire perché volete un rimborso, vi consigliamo di farlo. Soprattutto se il gioco presenta un problema di bug o di problemi che potrebbero essere una lamentela legittima e che anche altri stanno riscontrando.

Se non siete sul PC su cui avete installato Steam, non preoccupatevi perché potete effettuare la richiesta di rimborso anche in un altro modo. Basta collegarsi al sito del supporto di Steam, effettuare il login e seguire la stessa procedura.

Una volta inoltrata la richiesta, non resta che attendere. La richiesta dovrà essere verificata e Valve afferma che il processo di approvazione può richiedere fino a sette giorni. Al termine della procedura si dovrebbe ricevere un'e-mail.

Scritto da Adrian Willings.