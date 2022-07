Suggerimenti e trucchi per Steam Deck: Cose da fare per divertirsi di più

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Steam Deck è una fantastica console portatile con cui è un piacere giocare.

Se siete come noi e avete aspettato per mesi l'arrivo dell'e-mail di pre-ordine, probabilmente non vedete l'ora di iniziare a giocare con la vostra nuova macchina. Ci sono però alcune cose che vale la pena sapere prima di iniziare e che possono rendere l'esperienza ancora più fantastica.

squirrel_widget_6525477

Steam Deck è disponibile in diversi formati di memoria. È possibile acquistare 64 GB, 256 GB e 512 GB.

Sebbene sia teoricamente possibile sostituire la memoria interna (e aggiornarla), non sarà un'opzione per molti.

Abbiamo acquistato un modello da 256 GB per risparmiare, ma abbiamo scoperto che siamo riusciti a riempire la console con soli quattro giochi. Naturalmente questo varia a seconda di ciò che si sta installando, ma Forza Horizon 5, ad esempio, occupa ben oltre 100 GB di spazio di archiviazione.

Consigliamo vivamente di acquistare una (o più) scheda microSD per avere accesso a più giochi con facilità. In questo modo i giochi non si caricheranno così velocemente rispetto alle unità SSD NVMe, ma è comunque fantastico poter disporre di spazio aggiuntivo senza dover affrontare spese enormi.

C'è un altro modo per ovviare al problema dello spazio di archiviazione su Steam Deck: utilizzare la funzionalità Remote Play di Steam.

In sostanza, se si dispone di un PC di gioco decente su cui è installato Steam e su cui sono installati anche i giochi, è possibile trasmettere i giochi dal PC allo Steam Deck attraverso il Wi-Fi di casa.

Ciò comporta due vantaggi: il primo è che non è necessario installare i giochi in locale su Steam Deck, ma è anche possibile sfruttare al meglio la potenza di elaborazione extra del PC per ottenere frame rate più elevati o un'esperienza più fluida.

È facile da fare(abbiamo scritto una guida al riguardo), ma essenzialmente è sufficiente che entrambi i dispositivi siano in funzione e collegati alla stessa rete, quindi fare clic su Streaming sul gioco corrispondente su Steam Deck.

Anche se si è tentati di alzare la luminosità al massimo, consigliamo di abbassarla.

Una delle lamentele che si possono avere nei confronti di Steam Deck è la durata della batteria. Senza alcuni accorgimenti, è facile consumare la batteria del palmare in due o tre ore.

Ridurre la luminosità è un passo per far durare di più il divertimento. Per farlo, fate clic sul pulsante a tre punti sul lato destro di Steam Deck per aprire il menu delle opzioni e modificate il cursore della luminosità.

Fare clic sul pulsante del menu a tre punti e spostarsi nella sezione della batteria. Sotto di essa si trovano le opzioni relative alle prestazioni. Da qui è possibile modificare sia l'FPS che la frequenza di aggiornamento.

Queste impostazioni possono essere utilizzate per migliorare l'esperienza di gioco o per risparmiare la durata della batteria. Se state giocando a un gioco meno intenso, potete aumentare queste impostazioni per ottenere un'esperienza più fluida sullo schermo, ma potreste anche provare a ridurle per giocare più a lungo.

Siamo sinceramente sorpresi di come Steam Deck riesca a riprodurre anche i giochi più moderni. Gestisce molto bene i giochi ed è un piacere giocarci.

Naturalmente, essendo una console portatile di piccole dimensioni, le dimensioni dello schermo sono limitate. È dotato di un display touchscreen da 7 pollici 1280 x 800 per un gameplay a 720p. Probabilmente siete abituati a giocare su un monitor da gioco molto più grande.

Se si cerca di giocare a impostazioni ultra, è probabile che lo Steam Deck non funzioni bene come si vorrebbe. Provate a ridurre un po' la grafica. Non abbiamo riscontrato una grande necessità, ma se necessario, abbassare le impostazioni ad alto livello può rendere l'esperienza più fluida.

Il vantaggio è che l'aspetto è comunque ottimo, visto che si tratta di un piccolo schermo.

In alternativa, è possibile utilizzare la funzione di streaming Remote Play, di cui abbiamo parlato in precedenza, per eseguire il gioco con impostazioni grafiche elevate senza mettere a dura prova la GPU di Steam Decks.

Grazie alle funzionalità Bluetooth, Steam Deck è in grado di funzionare con una serie di dispositivi, tra cui mouse, tastiere e cuffie. Quindi, se avete bisogno di controlli più granulari, potete collegare questi dispositivi in modo piuttosto semplice.

Fare clic sul pulsante delle impostazioni, quindi scorrere per attivare la funzione Bluetooth. A questo punto è possibile associare il dispositivo e utilizzarlo. Questo funziona anche con molte periferiche, quindi è possibile aprire altri controlli per lo Steam Deck in modo semplice.

Valve elabora regolarmente aggiornamenti per lo Steam Deck al fine di migliorare le funzionalità e l'esperienza dell'utente.

Alcuni di questi aggiornamenti hanno incluso anche alcuni miglioramenti. Una delle nostre lamentele iniziali era che le ventole erano troppo rumorose, ma Valve ha rilasciato una patch che le ha rese molto più silenziose.

Consigliamo di controllare regolarmente la presenza di aggiornamenti. Per farlo, fate clic sul pulsante Steam sul lato sinistro, quindi navigate verso gli aggiornamenti. Quando un aggiornamento è pronto, viene visualizzato un punto esclamativo nelle impostazioni di sistema.

Quando si mettono le mani sullo Steam Deck è abbastanza facile capire quali giochi funzioneranno bene. Quelli presenti nella vostra libreria sono già contrassegnati come "verificati", "giocabili", "non supportati" o "sconosciuti".

Abbiamo scoperto che l'elenco dei giochi giocabili si espande rapidamente, quindi vale la pena controllare la libreria per vedere se ne compaiono di nuovi.

Il negozio sul ponte di Steam indica anche i giochi compatibili, in modo da essere sicuri che un gioco funzionerà prima dell'acquisto.

Ci sono anche altri modi per verificare in anticipo. Una cosa da dire è che il fatto che un gioco sia contrassegnato come "non supportato" non significa necessariamente che non funzionerà. Abbiamo visto alcuni giochi che hanno richiesto solo alcune modifiche al controller per funzionare. Quindi, se possedete già un gioco e volete giocarci, non lasciatevi scoraggiare da questa etichetta.

Alcuni giochi potrebbero essere contrassegnati come "non supportati" ma possono essere giocati con alcune modifiche.

Avviare un gioco, quindi fare clic sul pulsante Steam sul lato sinistro. Una volta fatto ciò, premere due volte la levetta del pollice verso destra per accedere alle impostazioni del controller. Vedrete una mappa dei controlli attuali, ma avrete anche la possibilità di aggiungerne altri cliccando sulle impostazioni del controller.

È quindi possibile rimappare diverse impostazioni, ma l'altro vantaggio è che i paddle posteriori sono raramente utilizzati per qualcosa. Ci sono quattro paddle contrassegnati da L4, L5, R4 e R5. È possibile assegnarli ai controlli di gioco e utilizzarli per giocare più comodamente.

Nelle rare occasioni in cui si verifica un problema, è utile conoscere le scorciatoie per risolvere i problemi.

Date un'occhiata a queste brillanti offerte sui portatili Nvidia RTX serie 30 Di Pocket-lint International Promotion · 13 Maggio 2022 Esistono portatili per tutte le tasche e le esigenze, ma tutti sono dotati di incredibili GPU Nvidia.

Se vi siete accorti che il vostro Steam Deck si è bloccato mentre stavate giocando, potete forzare l'uscita con un paio di pressioni. Premendo insieme il pulsante Steam e il pulsante B si chiude forzatamente qualsiasi gioco che causa un problema.

Sullo Steam Deck sono presenti diverse scorciatoie a cui si può accedere premendo un paio di tasti.

Tra queste, Steam e B per forzare la chiusura, ma anche molte altre. Per visualizzare un elenco basta premere il tasto Steam e A.

Una delle migliori scorciatoie è Steam e R1, che consente di fare uno screenshot, ma ce ne sono molte altre.

Scritto da Adrian Willings.