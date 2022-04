Come trasmettere giochi in streaming sul tuo Steam Deck

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dato che sono entrambi prodotti Valve, ha senso che lo Steam Deck e la tua libreria Steam possano giocare bene insieme.

Mentre lo Steam Deck è progettato per agire come una console portatile, ci possono essere momenti in cui si desidera semplicemente lo streaming dei giochi dal proprio PC da gioco.

Questo potrebbe essere dovuto al fatto che sei a corto di spazio di archiviazione sulla tua console o semplicemente perché non stai ottenendo le prestazioni che vuoi dai tuoi giochi. La buona notizia è che Steam Deck funzionerà con Remote Play.

Steam Remote Play è un modo per trasmettere i giochi in streaming dalla tua macchina da gioco principale a un altro dispositivo sulla tua rete domestica.

Quando giochi a un gioco in questo modo, sia il video che l'audio sono inviati dal tuo PC di gioco allo Steam Deck e i comandi che stai inserendo sullo Steam Deck sono tutti inviati al PC in un batter d'occhio.

In un mondo ideale, avrete bisogno di un potente PC da gioco e di una rete Wi-Fi stabile e veloce (preferibilmente 5GHz) per ottenere i migliori risultati. Quindi un router Wi-Fi di alta qualità è un must.

La buona notizia è che è semplice usare Steam Remote Play su Steam Deck. Naturalmente dovrai lasciare acceso il tuo PC da gioco, ma non è necessario che tu sia nella stessa stanza per giocare ai giochi sulla tua console.

Tenere il PC acceso e connesso a Steam Apri le impostazioni di Steam e vai su "Gioco remoto". Clicca su "Opzioni host avanzate" e spunta "cambia la risoluzione del desktop per adattarla al client di streaming" e "dai priorità al traffico di rete". Prendi il tuo Steam Deck e assicurati che sia collegato alla stessa rete domestica su cui si trova il tuo PC Naviga fino al gioco che vuoi giocare e vedrai l'opzione di installazione, ma accanto a questa c'è un menu a tendina che si clicca per vedere l'opzione di streaming Prendi il tuo gioco su

Scritto da Adrian Willings.