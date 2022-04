Valve sta aumentando le spedizioni di Steam Deck, la tua sta arrivando?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se non sei stato abbastanza fortunato da essere nell'elenco per il primo lotto di Steam Deck , allora sarai felice di apprendere che i preordini del secondo trimestre sono ora in spedizione.

Valve si è rivolta a Twitter per annunciare che ora sta inviando il primo batch di e-mail del secondo trimestre per la console portatile. La società ha anche affermato che non sta solo facendo questo, ma anche "aumentando le spedizioni di Steam Deck" con più e-mail che escono ogni settimana.

Benvenuto nel secondo trimestre! Abbiamo appena inviato la prima serie di e-mail di ordine ai prenotanti del secondo trimestre (in ordine di tempo di prenotazione). A partire da oggi aumenteremo le spedizioni di Steam Deck e invieremo più e-mail di disponibilità degli ordini ogni settimana. A volte anche due volte a settimana! pic.twitter.com/54TAoCQXfd — Steam Deck (@OnDeck) 4 aprile 2022

Per rendere le cose più chiare, la società ha anche affermato di aver aggiornato la pagina ufficiale del prodotto Steam Deck in modo che le persone possano vedere quando è probabile che otterrai il tuo Steam Deck se ordini o quando sarà probabilmente disponibile il tuo preordine. Ciò include una nota (tra parentesi) sul primo mese possibile in cui potresti ricevere un'e-mail sulla tua prenotazione e sulla possibilità di pagare per la tua console.

Al momento vedrai che il nostro preordine del secondo trimestre mostra che la prima data è aprile, ma potrebbe essere in qualsiasi momento da qui a giugno. Nel frattempo, Valve ha affermato che "sta lavorando duramente per aumentare il numero di Steam Deck che possiamo produrre quest'anno" e sta anche pianificando di rendere Steam Deck disponibile in più posti. Ciò include la disponibilità in Giappone entro la fine dell'anno e altri aggiornamenti seguiranno.

Se hai preordinato, sembra che non ci sia ancora molto da aspettare ora.

Scritto da Adrian Willings.