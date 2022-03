Xbox Cloud Gaming è disponibile su Steam Deck di Valve

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lo Steam Deck di Valve diventa sempre più attraente. L'elenco dei giochi giocabili è in continua espansione e Microsoft ha già confermato quali giochi Xbox Studio funzioneranno bene con Steam Deck.

Proprio di recente il presidente di Valve Gabe Newell ha detto a PC Gamer che sarebbe felice di collaborare con Microsoft per ottenere Game Pass anche su Steam.

Ora Microsoft ci ha reso ancora più entusiasti rivelando che gli utenti potranno utilizzare il suo servizio Xbox Cloud Gaming sulla console portatile .

Un post ufficiale è stato pubblicato su Reddit con i dettagli della notizia:

"Ehi, amici di gioco! Ho ottime notizie per i giocatori Xbox e i possessori di Steam Deck! Abbiamo lavorato a stretto contatto con Valve e il team di Xbox Cloud Gaming per portare il supporto per Xbox Cloud Gaming (Beta) con Xbox Game Pass Ultimate tramite Microsoft Edge Beta per Steam Deck. Sì, sul serio!"

L'azienda ha anche pubblicato una guida dettagliata su come farlo funzionare per gli appassionati.

Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri amici di Valve per supportare #Xcloud #XboxGamePass tramite Microsoft Edge per Steam Deck. https://t.co/NIuHCJtXMR pic.twitter.com/Jr4JPQSbFC — Catherine Gluckstein (@CJGluckstein) 18 marzo 2022

Microsoft ha lavorato a stretto contatto con Valve per portare questo supporto su Steam Deck e lo ha fatto tramite una versione Linux del browser Microsoft Edge.

Ci sono alcuni passaggi per il processo di installazione, ma si spera che le aziende lavoreranno per rendere il sistema più fluido in futuro. Naturalmente va a vantaggio di tutti se Steam Deck è in grado di fare di più.

Scritto da Adrian Willings.