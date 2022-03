Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato casualmente che alcuni utenti di Chrome OS possono ora eseguire Steam sui propri Chromebook.

Durante il Google for Games Developer Summit, Google ha rivelato di aver "appena lanciato" una versione alfa di Steam per alcuni Chromebook. Poiché in questa fase è un alpha, significa che per ora è solo un test e non è completamente pronto per il rilascio ufficiale per tutti. Se non ti interessa e vuoi tuffarti e iniziare a divertirti con i giochi Steam sul tuo computer Chrome OS, ecco come fare.

La prima cosa che devi fare è aprire il Chromebook e passare al "canale sviluppatore". È un'esperienza software più sperimentale che ti consentirà di testare Steam alpha e le ultime funzionalità del sistema operativo Chrome (Chrome OS). Chiunque può passare al canale di sviluppo (a meno che tu non stia utilizzando un Chromebook dal lavoro o dalla scuola, poiché il tuo amministratore IT potrebbe impedirti di cambiare canale). Google ha una pagina di supporto che spiega come passare al canale di sviluppo, ma abbiamo anche distillato i passaggi seguenti.

Prima di cambiare canale, esegui il backup dei dati. ( Ecco come. )

Accedi al tuo Chromebook con il tuo account Google. In basso a destra, seleziona l'ora. Seleziona Impostazioni. In basso a sinistra, seleziona Informazioni su Chrome OS. Seleziona Dettagli aggiuntivi. Accanto a "Canale", seleziona Cambia canale. Seleziona un canale. Seleziona Cambia canale. Se passi alla versione beta o dev, il Chromebook scarica un aggiornamento. Il Chromebook chiederà di riavviarsi.

Nota: il canale dev potrebbe introdurre bug sulla tua macchina. Se vuoi tornare al canale stabile o beta, seleziona Cambia canale nel passaggio sei sopra e poi Powerwash. Quando l'aggiornamento viene installato, seleziona Riavvia e Powerwash. Tieni presente che tutto verrà eliminato dal tuo Chromebook e dovrai accedere nuovamente con il tuo account Google.

Se sei nel canale di sviluppo perché hai seguito il passaggio uno sopra, dovresti essere pronto per l'atterraggio di Steam alpha. Google ha affermato che il canale di sviluppo viene aggiornato una o due volte alla settimana. Quindi, presumibilmente, l'alpha di Steam arriverà entro le prossime due settimane (o entro l'inizio di aprile 2022) nel canale di sviluppo.

Non è chiaro in questo momento. Google sta indirizzando le persone al forum della community di Chromebook per ulteriori informazioni. Tuttavia, lì, la società dice solo che sta "atterrando una prima versione di qualità alfa di Steam su Chrome OS nel canale Dev per un piccolo set di Chromebook in arrivo". E consiglia di tornare sul forum per ulteriori informazioni.

Siamo spiacenti, questo è tutto ciò che Google ha annunciato per ora. Una volta che Steam Alpha sarà disponibile, Pocket-lint aggiornerà questa guida.

Scritto da Maggie Tillman.