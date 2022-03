Steam Deck è ora un PC Windows (una specie di)

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lo Steam Deck esegue immediatamente una versione personalizzata di SteamOS e utilizza Linux per potenziare le sue funzionalità. È fantastico per la maggior parte degli utenti, ma con tutta quella potenza sotto il cofano, alcuni si sono chiesti perché non può fare di più?

Bene, ora non devi più chiederti perché Valve sta rendendo Steam Deck ancora più attraente con l'aggiunta del supporto per Microsoft Windows .

In un post ufficiale , Valve ha rivelato che i driver sono ora disponibili per la console portatile che le consentirà di giocare bene con Windows. Ciò include driver GPU, Wi-Fi e Bluetooth a questo punto e Valve afferma che funziona anche con AMD sui driver audio.

La società rileva che dovrai eseguire un'installazione completa di Windows e che al momento puoi installare solo Windows 10.

Apparentemente Windows 11 richiede un aggiornamento del BIOS anch'esso in fase di realizzazione, quindi sarà disponibile in futuro. Valve afferma anche che Steam Deck potrebbe essere potenzialmente pronto per il dual-boot anche nel prossimo futuro, ma "non è ancora pronto".

Questa è una mossa interessante di Valve e potrebbe aprire una maggiore potenziale compatibilità di gioco in futuro. Abbiamo già metodi per vedere quali giochi nella tua libreria funzioneranno con Steam Deck, ma nel prossimo futuro tale elenco potrebbe aumentare notevolmente.

Nel frattempo, Xbox ha confermato quale dei suoi giochi funzionerà con Steam Deck e anche quell'elenco di per sé è piuttosto fantastico.

Scritto da Adrian Willings.