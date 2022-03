Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Xbox ha aggiornato il suo profilo su Steam per dare uno sguardo completo a quali dei suoi giochi first party funzioneranno bene su Steam Deck e quali offriranno un'esperienza leggermente meno salutare.

L'elenco è suddiviso in tre sezioni, quelle che sono verificate e funzioneranno bene, quelle che sono riproducibili ma potrebbero avere qualche intoppo e quelle che non funzioneranno affatto.

Nella prima categoria, quelle verificate, abbiamo i seguenti titoli:

Deathloop

Psiconauti 2

Hellblade: Il sacrificio di Senua

Il male dentro

Preda

Rifugio antiatomico

Battletoad

Max: La maledizione della fratellanza

Nell'elenco di quelli giocabili ma non ideali ci sono i seguenti giochi:

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Mare dei Ladri

Fallout 4

Forza Orizzonte 5

Forza Orizzonte 4

Rottura quantistica

Stato di decadimento

L'elenco dei giochi che non sono supportati su Steam Deck, apparentemente a causa dei requisiti anti-cheat, è di seguito:

Ingranaggi 5

Collezione Halo Master Chief

Alone Infinito

Microsoft Flight Simulator X

Il fatto che Halo Infinite sia in quella lista sarà una delusione per molti, ma in tutta onestà c'è ancora un buon numero di giochi che funzioneranno sul Deck, e il multiplayer si è già dimostrato un luogo di imbarazzo per l'hardware a causa del suo Sistema operativo basato su Linux.

Vale anche la pena sottolineare che questo non è un elenco finale: il post dice che gli studi di Xbox stanno lavorando agli aggiornamenti per rendere i loro giochi giocabili su Steam Deck, quindi è molto probabile che più titoli ottengano compatibilità nei prossimi mesi.

Scritto da Max Freeman-Mills.