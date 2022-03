La deriva dello stick di Steam Deck è solo un problema del firmware, afferma Valve

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I primi utenti del Valve Steam Deck hanno segnalato problemi con la deriva della levetta. Vari utenti hanno sollevato problemi con la deriva dello stick, un problema noto che affligge Nintendo Switch da secoli .

Lo stesso problema ora sembra essere presente anche sulla nuova console portatile. Almeno sulla levetta destra comunque. Una notizia non ideale per chi pensa di acquistare lo Steam Deck.

Tuttavia, senza dubbio Valve ha lavorato duramente per evitare che un problema del genere fosse basato sull'hardware. Infatti, a metà dello scorso anno, l'ingegnere hardware di Valve Yazan Aldehayyat ha parlato a IGN di come l'azienda stesse lavorando per evitare il problema:

"Abbiamo fatto un sacco di test sull'affidabilità, su tutti i fronti davvero - e tutti gli input e i diversi fattori ambientali e tutto quel genere di cose... Penso che riteniamo che questo funzionerà davvero bene. E penso che le persone lo faranno super soddisfatto. Penso che sarà un ottimo acquisto. Voglio dire, ovviamente ogni parte si guasterà a un certo punto, ma pensiamo che le persone saranno molto soddisfatte e contente di questo".

Da allora Valve ha anche rivelato che sta collaborando con iFixit per offrire parti di ricambio ufficialmente autorizzate per Steam Deck. Quindi, se l'hardware è un problema, può essere sostituito.

La buona notizia è che il problema non è l'hardware (almeno non attualmente). Il designer di Valve Lawrence Yang si è rivolto a Twitter per diffondere la notizia:

Ciao a tutti, una breve nota sulle levette di Steam Deck. Il team ha esaminato i problemi segnalati e si è scoperto che si trattava di una regressione della zona morta da un recente aggiornamento del firmware. Abbiamo appena inviato una correzione per risolvere il bug, quindi assicurati di essere aggiornato. — Lawrence Yang (@lawrenceyang) 2 marzo 2022

Apparentemente il problema è semplicemente basato sul firmware ed è già stato inviato un aggiornamento per affrontare il problema. Quindi assicurati di prendere l'aggiornamento in caso di problemi.

Scritto da Adrian Willings.