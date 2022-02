Xbox Game Pass arriverà su Steam Deck?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se stai pensando di ottenere uno Steam Deck o ne hai già uno nelle tue mani, allora potresti aver pensato ai giochi a cui puoi giocare.

Abbiamo già creato una guida su come vedere quali giochi funzioneranno con Steam Deck , ma potrebbero essercene altri in futuro.

Parlando con PC Gamer , il presidente di Valve Gabe Newell ha affermato che la società sarebbe felice di collaborare con Microsoft per ottenere Game Pass su Steam. Naturalmente avere il servizio di abbonamento di Microsoft su Steam darebbe ai giocatori l'accesso a molti più giochi. Anche se richiederebbe anche più test per garantire che siano verificati come riproducibili o meno .

PC Gamer ha chiesto a Newell se Valve è interessata al proprio servizio di abbonamento o a ricevere Game Pass sullo store in futuro. Le sue risposte suggeriscono quanto sia aperta l'azienda all'idea:

"Non credo sia qualcosa che pensiamo di dover fare da soli, costruendo un servizio in abbonamento in questo momento", ha detto Newell. "Ma per i loro clienti è chiaramente un'opzione popolare e saremmo più che felici di lavorare con loro per ottenerla su Steam".

Anche se potrebbe non accadere presto, è promettente vedere che Valve è aperta a questo. Microsoft ha iniziato solo di recente a mettere giochi su Steam piuttosto che esclusivamente sul proprio negozio. Bethesda ha anche affermato che abbandonerà il proprio launcher e passerà anche a Steam. Un sacco di speranza per il futuro dei giochi Steam Deck, se non altro.

Scritto da Adrian Willings.