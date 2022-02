Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se, come noi, hai preordinato uno Steam Deck quello che sembra molte lune fa, allora sarai felice di sapere che Valve ha annunciato che le cose stanno iniziando ad accadere.

La società ha annunciato ufficialmente che dal 25 febbraio 2022, i clienti che hanno effettuato il pre-ordine avranno finalmente la possibilità di pagare il prezzo intero per lo Steam Deck che hanno scelto e di preparare l'entusiasmo per il lancio.

Sapevamo da tempo che questo giorno stava arrivando. In effetti, Valve lo ha annunciato a gennaio , ma ora la società sta reiterando i suoi piani al riguardo.

Il 25 febbraio, Valve afferma che invierà e-mail a quelli di noi che preordineranno Steam Deck. Tali e-mail verranno inviate in base all'ordine di arrivo, ovvero nell'ordine in cui sono state ricevute le prenotazioni. Quando riceverai la tua email avrai solo 72 ore per pagare il prezzo dello Steam Deck che hai prenotato.

Se hai cambiato idea, avrai la possibilità di annullare o semplicemente ignorare l'e-mail e verrà automaticamente cancellata per te dopo la scadenza del periodo di 72 ore.

Se non sei stato veloce sul grilletto quando il preordine è stato originariamente annunciato, allora c'è ancora speranza. Se le persone che hanno effettuato il preordine in anticipo ora hanno cambiato idea e annullato, la possibilità di acquistare passa al successivo. Quindi tieni d'occhio la tua casella di posta.

Oltre a questo aggiornamento, Valve ha anche rivelato di più sui suoi piani per il dock di Steam Deck. L'azienda ha affermato che, sfortunatamente, non sarà disponibile prima del previsto. Ma dovrebbe arrivare in primavera. Quindi questa è un'altra cosa da aspettarsi almeno con impazienza.

