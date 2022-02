Come vedere quali giochi funzioneranno con il tuo Steam Deck

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se stai ricevendo uno Steam Deck e vuoi vedere quali giochi funzioneranno con il palmare, ci sono diversi modi per verificare.

È già stato rivelato che ci saranno almeno 100 giochi giocabili (di cui 60 completamente verificati). Ma se hai già una libreria Steam decente, potresti essere interessato a scoprire a quale dei tuoi giochi sarai in grado di giocare.

Attualmente ci sono diversi modi per controllare. Purtroppo a questo punto, non puoi semplicemente guardare un gioco nella tua libreria di Steam e vedere se ha i contrassegni verificati o di compatibilità. Questi non vengono nemmeno visualizzati nel negozio Steam al momento.

Ci sono alcune opzioni manuali però. Ad esempio, puoi utilizzare lo strumento Steam Deck Verified creato da Avery per controllare manualmente i giochi nella tua libreria di Steam con quelli che sono stati controllati e inclusi nel database di Steam. Questo sistema non sembra perfetto a questo punto e ovviamente, se hai centinaia di giochi nella tua libreria sarà una seccatura controllarli tutti.

Fortunatamente c'è un modo per controllare automaticamente la tua libreria di Steam ed è usare lo strumento CheckMyDeck. Questo è un sito che non è ufficialmente associato a Valve, ma è in grado di utilizzare informazioni accessibili pubblicamente per confrontare la tua libreria con l'elenco attualmente verificato.

Tuttavia, per iniziare, sono necessari alcuni passaggi essenziali, ma niente di troppo faticoso.

Per utilizzare questo strumento, segui prima questi passaggi:

Apri l'app Steam e accedi al tuo profilo Fai clic su "modifica profilo" in alto a destra Trova il campo contrassegnato con URL personalizzato Se c'è qualcosa lì eliminalo Questo rivelerà quindi il tuo ID Steam nel formato URL appena sotto quello:

Non fare clic su salva questo punto, copia semplicemente quel codice e fai clic lontano da qui e manterrai comunque il tuo URL personalizzato. In alternativa, puoi utilizzare il tuo ID Steam (l'URL personalizzato) per scoprire qual è il tuo numero ID Steam64 utilizzando lo strumento di ricerca ID Steam .

Il prossimo passo è semplicemente visitare lo strumento CheckMyDeck e utilizzare il tuo numero ID Steam64 per controllare la tua libreria. Se non funziona immediatamente, potrebbe essere perché il tuo profilo Steam è impostato su privato. In tal caso, torna su Steam> Il tuo profilo> Modifica> Impostazioni sulla privacy e modifica i dettagli del gioco in "Pubblico".

Lo strumento CheckMyDeck sarà quindi in grado di visualizzare la tua libreria di Steam e farti sapere che i titoli sono verificati, giocabili, non supportati o sconosciuti.

Abbiamo eseguito la nostra libreria di 860 giochi attraverso lo strumento e abbiamo scoperto che solo il 7% circa sarebbe "giocabile" in questo momento. Mentre una gran parte è naturalmente elencata come "sconosciuta". La maggior parte degli utenti probabilmente troverà la stessa cosa in quanto Valve sta verificando i giochi nel catalogo di Steam e c'è molto da fare.

Continua a controllare in futuro e senza dubbio scoprirai che l'elenco cresce.

Scritto da Adrian Willings.