(Pocket-lint) - Manca meno di un mese al lancio dell'attesissimo Steam Deck di Valve .

Desideroso di scoprire come funzioneranno i giochi sul nuovo dispositivo, un utente di Steam ha frugato in SteamDB per scoprire i giochi che Valve ha già certificato.

I dati ci dicono che finora Valve ha testato 106 giochi per la compatibilità con Steam Deck.

I risultati non sono ancora disponibili per la visualizzazione su Steam, ma puoi controllare subito l' elenco curato dai fan.

La verifica dello Steam Deck di Valve ha quattro livelli di compatibilità:

Il livello più alto è "Verificato", il che significa che ha superato tutti i controlli di Valve, inclusi il supporto del controller e i controlli delle prestazioni.

Il prossimo è "Giocabile", il che significa che il gioco funzionerà ma potrebbe aver bisogno di alcune modifiche per farlo funzionare al meglio.

"Non supportato" significa che Valve ha testato il gioco e non funzionerà.

Il livello "Sconosciuto" si riferisce a giochi che Valve non ha ancora testato.

Dei 106 titoli testati, 60 rientrano nel livello più alto di "Verificati" e solo cinque titoli sono stati considerati "Non supportati".

Di questi cinque, quattro sono giochi VR , che ovviamente non funzionerebbero su Steam Deck, quindi i primi segnali sono davvero promettenti.

Alcuni punti salienti nell'elenco "Verificato" includono Portal 2 , Death Stranding e Dark Souls 3 . Così come i favoriti indie come Cuphead e Celeste.

Non vediamo l'ora di provare lo Steam Deck, fortunatamente non c'è molto da aspettare, con le unità che verranno spedite alla fine di febbraio.

