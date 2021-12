Quando iniziano i prossimi saldi di Steam?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Le date di vendita di Steam sono di solito un caso di supposizioni o congetture basate su periodi di vendita precedenti.

Di recente, tuttavia, Valve ha confermato a titolo definitivo le date future, quindi sappiamo già quando inizieranno le vendite di vapore invernali.

La società ha pubblicato le date di vendita pianificate su Steamworks in modo che editori e altri possano accedervi e pianificare di conseguenza. Quella pagina è tuttavia accessibile al pubblico, quindi ora sappiamo tutti quando sta succedendo e puoi preparare il tuo portafoglio per acquistare quei giochi che hai tenuto a bada.

La data ufficiale per la prossima vendita di Steam è stata rivelata come:

dal 22 dicembre al 5 gennaio

Se non riesci a trattenere un accordo, vale anche la pena notare che Epic Games ha già una vendita in corso con offerte che includono il risparmio fino al 75% su alcuni giochi.

Nel frattempo, Steam ha anche svelato i dettagli dello Steam Next Fest . Questo è un periodo di festeggiamenti per i prossimi giochi con demo, live streaming direttamente dagli sviluppatori e altro ancora.

Sebbene questi eventi non siano la stessa cosa delle vendite, sono ottimi modi per aggiungere cose di interesse alla tua lista dei desideri per il futuro e tenere d'occhio i futuri giochi di interesse.

Il prossimo Steam Next Fest si svolgerà dal 21 febbraio al 28 febbraio 2022.