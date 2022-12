Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Star Wars: Knights of the Old Republic è uno dei giochi di ruolo più famosi della storia dei videogiochi, citato da innumerevoli fan come il più grande pezzo di storia di Star Wars che sia mai stato realizzato e da alcuni di loro come la migliore storia di Star Wars in assoluto.

Ora sta per tornare: è stato annunciato un remake totale del gioco, costruito da zero, e siamo assolutamente sbalorditi. Si tratta di uno dei lanci videoludici più emozionanti degli ultimi anni: scoprite qui tutti i dettagli principali.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Trailer e data di uscita

Il trailer qui sopra ha debuttato durante un live stream di Sony che illustrava il futuro della PlayStation 5 nel settembre 2021. Ha suscitato un'ondata di entusiasmo, anche perché ha aperto l'intero show.

Si tratta però solo di un breve teaser trailer, che purtroppo non si conclude con una sorta di tempistica su quando potremo aspettarci il gioco.

Alla fine di luglio 2022, l'affidabile reporter di Bloomberg Jason Schreier ha dato la notizia che il gioco è stato apparentemente messo in pausa dai suoi sviluppatori, senza alcuna tempistica per la sua uscita dopo il licenziamento di alcuni membri senior del progetto.

NOTIZIE: Bloomberg ha appreso che il remake di Star Wars Knights of the Old Republic è stato rinviato a tempo indeterminato. Lo sviluppatore Aspyr ha bruscamente licenziato due direttori questo mese e ha comunicato al personale che il progetto è in pausa per cercare di capire cosa fare dopo. https://t.co/3NUlKkenR6- Jason Schreier (@jasonschreier) 26 luglio 2022

Nell'agosto del 2022 è arrivata la notizia che l'editore Embracer stava effettivamente allontanando lo sviluppo del gioco da Aspyr, affidandolo a un team di Saber Interactive che aveva già sostenuto lo sviluppo.

Scoop: L'attesissimo remake di Star Wars KOTOR è stato trasferito dalla texana Aspyr Media a uno studio di Saber Interactive nell'Europa orientale.



La società madre Embracer ha accennato al passaggio la scorsa settimana e Bloomberg News lo conferma oggi: https://t.co/eK3W9RILHN- Jason Schreier (@jasonschreier) 22 agosto 2022

Se si sommano queste notizie, significa che il gioco non uscirà mai l'anno prossimo, francamente, e persino il 2024 sembra una proposta rischiosa a questo punto. Preparatevi a una lunga attesa per questo gioco!

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Piattaforme

La notizia più importante sul gioco, finora, è che sarà un'esclusiva di Sony: il remake di KOTOR arriverà solo su PlayStation 5 e non su Xbox. Naturalmente, questo potrebbe significare che si tratta di un'esclusiva a tempo piuttosto che permanente ma, almeno al lancio, sarà una manna per i fan di PS5.

Tuttavia, sappiamo anche che il gioco uscirà su PC, quindi non è detto che la PS5 sarà l'unico posto in cui potrete giocarci.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Storia

Se non avete mai giocato al KOTOR originale, non preoccupatevi: non vi rovineremo la meravigliosa storia del gioco. Tuttavia, è probabile che l'impostazione del remake sia la stessa, quindi possiamo basarci su questo per alcune nozioni di base.

In primo luogo, l'Antica Repubblica si trova letteralmente 4.000 anni prima degli eventi dei principali film di Star Wars, quelli che compongono la Saga degli Skywalker: è davvero molto, molto tempo fa. Come i fan sapranno, dove c'è un Sith ce n'è sempre un altro: in questo caso, si tratta dei due malvagi Darth Malak e Revan.

Revan è stato sconfitto, lasciando Malak al suo posto, che si aggira per la galassia, e spetta al vostro personaggio personalizzato combattere la marea del male insieme ai pochi Jedi che sono in grado di aiutarlo. In pieno stile RPG, però, chi vuole usare il Lato Oscuro può sentirsi libero di farlo: si può scegliere di aderire all'ideologia Sith, se si vuole.

Si tratta di una storia brillante che coinvolge diverse ambientazioni e alcuni personaggi iconici, dai maestri Jedi agli aiutanti robot assassini, quindi fidatevi di noi quando vi diciamo che sarà un'esperienza da provare quando uscirà.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Gameplay

Un grande punto interrogativo che aleggia sul remake è esattamente quanto cambierà il gameplay. Dopo tutto, anche se il KOTOR originale è molto amato, il suo sistema di combattimento potrebbe sembrare piuttosto arcaico rispetto agli aggiornamenti moderni degli stessi comandi RPG top-down di giochi come Divinity 2 e Baldur's Gate 3.

Non è nemmeno certo se avremo ancora un combattimento a turni: gli sviluppatori di Aspyr, che si sta occupando del remake, hanno confermato di voler rimanere fedeli alla storia del gioco originale e di voler portare il gameplay agli standard moderni. Questo potrebbe significare qualsiasi cosa!

Tuttavia, allontanandoci dai combattimenti, possiamo essere certi che avremo ancora un gioco di ruolo in cui ci si potrà muovere in vari hub parlando con i personaggi e raccogliendo missioni ed equipaggiamenti per continuare a migliorare il proprio party.

Ovviamente avremo anche un notevole impulso all'aspetto e all'atmosfera del gioco: KOTOR è ormai molto vecchio, quindi dovrebbe essere davvero sbalorditivo vedere alcuni dei suoi luoghi più famosi in una versione completamente nuova da esplorare.

