Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Tutti e sei i giochi Final Fantasy Pixel Remaster sembrano destinati ad arrivare su PS4/5 e Nintendo Switch dopo aver ricevuto per la prima volta la classificazione ESRB.

I giochi di Square Enix erano già disponibili su PC tramite Steam, ma non c'era traccia di una versione per console, nonostante tutti pensassero che ci sarebbe stata. Ora, sembra che le cose stiano per cambiare, visto che @Wario64, un esperto di leak-spotter, ha individuato le nuove voci nel database ESRB degli Stati Uniti. Si tratta del database che ogni gioco deve consultare per ottenere una classificazione prima di essere messo in vendita.

I giochi Final Fantasy Pixel Remaster sono classificati ESRB per Switch/PS4 https://t.co/WiMLqZpNlL pic.twitter.com/n5gwfejnvg- Wario64 (@Wario64) December 12, 2022

I titoli Pixel Remaster si sono dimostrati molto popolari sin dal loro rilascio su Steam, ma poterli giocare su PC non è proprio la stessa cosa di potersi rilassare e giocare, ad esempio, su Switch. E questo è esattamente ciò che le persone saranno in grado di fare se tutto questo andrà come speriamo. Certo, ci sono versioni per iOS e Android, ma non è proprio la stessa cosa, no?

Per quanto riguarda il momento in cui ciò avverrà, non è dato sapere. L'evento per il 35° anniversario di Final Fantasy inizierà il 13 dicembre, quindi è possibile che venga annunciato qualcosa in quell'occasione. Ma c'è anche la possibilità che non venga annunciato.

Tutto ciò che sappiamo è che speriamo davvero che non si tratti di una falsa alba, perché poter giocare a Final Fantasy in pixel sembra il nostro regalo di Natale.

Scritto da Oliver Haslam.