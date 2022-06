Final Fantasy VII Rebirth è in arrivo l'anno prossimo, secondo di una trilogia

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Square Enix ha organizzato un vivace live stream per l'anniversario di Final Fantasy VII e ha dato una notizia importante: la traiettoria dei remake di Final Fantasy VII continuerà con Final Fantasy VII Rebirth, in uscita il prossimo anno.

Il gioco riprenderà direttamente dopo il grave cliffhanger alla fine di Final Fantasy VII Remake, e dal primo trailer sembrerebbe che possiamo aspettarci una deviazione ancora maggiore dagli eventi del gioco originale, e più domande sulla possibilità di evitare i suoi esiti più famosi.

In particolare, possiamo sentire Aerith discutere del proprio destino, qualcosa che è molto in sospeso visti i famosi eventi di Final Fantasy VII.

Il gioco arriverà in esclusiva per PlayStation 5 alla fine del prossimo anno, senza una data più precisa, ma questa rappresenta comunque un'ottima notizia visto il potenziale silenzio radio su grandi progetti come questo.

È interessante notare che Square ha anche confermato che ci saranno tre remake in totale, e che questo è il secondo dei tre, quindi sappiamo che ci aspetta una buona dose di esplorazione della storia originale, nel tempo.

Square ha anche annunciato un remake di Crisis Core durante lo stesso livestream, anche se il gioco uscirà su tutta la gamma di piattaforme presenti sul mercato: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch e PC, quindi chiaramente non fa parte di un accordo con Sony per i giochi principali di FFVII.

Il gioco uscirà nel corso dell'anno e sembra non essere all'altezza dei remake principali di FFVII, ma i fan del gioco d'azione un po' più oscuro saranno comunque entusiasti.

Scritto da Max Freeman-Mills.