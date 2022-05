Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Square Enix ha venduto Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal in un accordo del valore di circa 300 milioni di dollari.

I nuovi proprietari, Embracer Group, prenderanno anche il controllo di diversi importanti franchise di giochi, tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain. Si pensa che anche i giochi Marvel di Square - The Avengers e Guadrians of the Galaxy - siano inclusi, ma richiedono il permesso del titolare della licenza originale(Marvel).

Inoltre, più di 50 altri titoli del catalogo posteriore fanno parte dell'accordo.

Square Enix continuerà a pubblicare le sue tariffe tradizionali, come le serie Final Fantasy e Kingdom Hearts, più alcuni giochi occidentali, come Outriders, Just Cause e Life is Strange.

Tuttavia, prevede anche di utilizzare i fondi extra per espandere le sue operazioni in blockchain, intelligenza artificiale e cloud.

Embracer Group, d'altra parte, è stato estremamente attivo quando si tratta di acquisizioni ultimamente. Già proprietario di più marchi, tra cui Koch Media (tra cui Deep Silver) e THQ Nordic. ha anche acquistato lo studio dietro Borderlands, Gearbox, la società di fumetti Dark Horse Media, e la società di giochi da tavolo Asmodee lo scorso anno.

Il suo numero di studi ha già superato i 100 prima dell'acquisto di Crystal Dynamics e degli altri beni di Square Enix.

