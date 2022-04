Kingdom Hearts 4 trailer, schermi e quello che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Come parte delle sue celebrazioni per il 20° anniversario del franchise Kingdom Hearts, Square Enix ha annunciato un quarto capitolo principale: Kingdom Hearts 4.

I fan possono tornare a vestire i panni di Sora e dei suoi amici Disney nell'action RPG in fase di sviluppo.

Ecco tutto quello che sappiamo finora, compreso il primo trailer e una selezione di screengrabs.

L'ultimo capitolo della serie Kingdom Hearts di Square Enix è stato confermato per la prima volta nell'aprile 2022, come parte di una raccolta di annunci per il 20° anniversario.

L'action RPG avrà come protagonisti Sora e i suoi amici Disney ancora una volta - compresi Pippo e Paperino - in una nuova trama intitolata "Lost Master Arc".

Sarà basata nella nuova città di Quadratum che, ci è stato promesso, è abbastanza diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto nella serie fino ad ora. Ci sarà anche il debutto di un nuovo personaggio, Strelitzia.

"Sora è un eroe originale dei videogiochi Disney come nessun altro, amato dal nostro team e dai fan di tutto il mondo. Siamo stati onorati di lavorare con Tetsuya Nomura e il suo team per due decenni per introdurre queste storie originali di scoperta, coraggio e amicizia", ha detto il direttore di Walt Disney Games Nana Gadd. "Questo sguardo alla prossima avventura di Sora è solo l'inizio - non vediamo l'ora di mostrare di più quando sarà il momento giusto".

DIsney e Square Enix non hanno ancora annunciato su quali piattaforme uscirà Kingdom Hearts 4. Saremmo molto sorpresi se non fosse su PS5, Xbox Serie X/S e PC.

I fan sperano anche nelle versioni PS4 e Xbox One, mentre c'è la possibilità di rilasciare una versione cloud anche per Nintendo Switch - come per Kingdom Hearts 3.

Considerando che è stato appena annunciato ed è chiaramente in una fase iniziale di sviluppo, non ci aspettiamo di vedere Kingdom Hearts 4 arrivare nei negozi prima del 2023.

Alcune schermate di annuncio sono state pubblicate da Square Enix.

Kingdom Hearts 4 è stato annunciato come parte di un video messo insieme per le celebrazioni del 20° anniversario della serie. Potete vederlo qui sotto.

Il trailer di oltre 7 minuti mostra anche filmati di sviluppo del capitolo finale di Kingdom Hearts Dark Road (un aggiornamento dell'app Kingdom Hearts Union X Dark Road), e Kingdom Hearts Missing-Link, un nuovo gioco per iOS e Android.

