Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Crystal Dynamics ha confermato che sta lavorando a un nuovo gioco di Tomb Raider.

È solo all'inizio dello sviluppo, quindi potrebbe volerci un po' prima di vedere qualcosa di concreto, ma il seguito della trilogia di riavvio è atteso con impazienza.

Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Lo sviluppatore Crystal Dynamics ha confermato che sono iniziati i lavori sul nuovo Tomb Raider. Non ha condiviso molti dettagli, né annunciato un nome reale. Tuttavia, ha affermato che il nuovo gioco sarà realizzato utilizzando Unreal Engine 5.

"Questo nuovo motore si traduce in una narrazione di livello superiore e in esperienze di gioco, ed è per questo che siamo entusiasti di annunciare oggi che abbiamo appena iniziato lo sviluppo del nostro prossimo gioco di Tomb Raider, basato su Unreal Engine 5", si legge in un video diffuso sui canali social.

"Il nostro obiettivo è spingere i limiti della fedeltà e offrire l'esperienza di azione e avventura cinematografica di alta qualità che i fan meritano sia da Crystal Dynamics che dal franchise di Tomb Raider".

Crystal Dynamics è incredibilmente entusiasta del futuro di Unreal e di come ci aiuterà a portare la nostra narrazione al livello successivo. Ecco perché siamo orgogliosi di annunciare che il nostro prossimo gioco #tombraider sarà realizzato su Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc — Tomb Raider (@tombraider) 5 aprile 2022

Altri che si impegnano a utilizzare Unreal Engine per i giochi futuri includono CD Projekt Red per il suo prossimo titolo di The Witcher e Xbox Studio The Coalition, meglio conosciuto per i più recenti giochi di Gears of War.

Per darti un'idea di cosa è possibile per il prossimo Tomb Raider, la prima demo di Epic Games "Lumen in the Land of Nanite" mostra uno scenario di utilizzo simile per UE5.

Anche se non abbiamo ancora la conferma ufficiale che stia lavorando al nuovo Tomb Raider in particolare, il direttore di Days Gone Jeff Ross si è unito a Crystal Dynamics come direttore del design.

Sono entusiasta di annunciare che ora lavoro presso l'incredibile Crystal Dynamics come Design Director. Questo è tutto ciò che posso dire a parte il fatto che sono entusiasta del progetto, e soprattutto del team di persone davvero meravigliose.



Diventerò un Seattleite quest'estate.



Inoltre... Vieni a lavorare con me! https://t.co/HjDFIFk7MF — Jeff Ross (@JakeRocket) 5 aprile 2022

Abbiamo recentemente rivisitato Days Gone (a 60 fps suPlayStation 5 ) e dobbiamo dire che ci stiamo divertendo ancora di più la seconda volta. La decisione della Sony di abbandonare il sequel ci ha sempre sconcertati, quindi la loro perdita potrebbe benissimo essere il guadagno di Lara Croft.

Considerando che il gioco è stato creato in Unreal Engine 5, è molto probabile che verrà rilasciato solo su macchine in grado di eseguirlo.

Sono PlayStation 5, Xbox Series X /S e PC. I possessori di console di ultima generazione sembrano destinati a perdersi.

È troppo presto nel ciclo di sviluppo per parlare di una data di rilascio. In tutta onestà, potrebbe passare il 2024 prima di vedere il gioco nei negozi, con il gameplay che probabilmente non verrà mostrato almeno fino al prossimo anno, forse al ritorno di un E3 di persona nel giugno 2023.

Scritto da Rik Henderson.