Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ti sei mai immaginato un avventuriero in stile Lara Croft? Vuoi fare irruzione nelle tombe per nick-nack in mezzo a un pericolo imminente? Bene, Tomb Raider: The Live Experience si apre a Camden Town, a Londra, ad aprile e puoi far parte di una squadra per farlo.

Creata in collaborazione con Paramount Pictures e lo sviluppatore Crystal Dynamics, l'esperienza coinvolge fino a otto persone alla volta attraverso un viaggio con Lara per recuperare un "potente artefatto".

Le zone si basano sui momenti chiave della trilogia di giochi Survivor (e, presumibilmente, sull'ultimo film di Tomb Raider ). I partecipanti possono scappare da una nave che affonda, esplorare le giungle del Costa Rica e scoprire un'antica tomba. Ci sono enigmi ambientali da risolvere lungo il percorso e un oscuro ordine segreto da combattere.

Una statua di Lara Croft è stata eretta a Camden Town (fuori dalla sede del mercato delle scuderie) per promuovere l'esperienza.

I biglietti costano £66 a persona e sono disponibili su tombraiderlive.co.uk .

Nell'ambito dei 25 anni di celebrazioni di Tomb Raider è stata inoltre annunciata una raccolta di stampe commissionate da Square Enix a 14 artisti. Ognuno ha reinventato la box art dei classici giochi di Lara Croft e puoi acquistare le stampe per aiutare a raccogliere fondi per Girls Make Games. È un programma dedicato a ispirare la prossima generazione di creatori di giochi, designer e ingegneri.

Le stampe sono disponibili in un cofanetto di 15, al prezzo di £ 39,99 dal negozio Square Enix .

Scritto da Rik Henderson.